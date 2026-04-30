Brandstichting treft Dordtse restaurant: 'Je denkt ‘het overkomt mij niet’…'

Monique van Esseveld, eigenaresse van restaurant De Wilhelminaboom in Dordrecht, werd dinsdagnacht wakker met de schokkende berichten dat haar bedrijfsauto en -bus in brand waren gestoken. De voertuigen brandden compleet uit, en de dader is op camerabeelden geïdentificeerd. Monique deelt haar emotionele reactie en de gevolgen voor haar bedrijf, terwijl het politieonderzoek nog loopt.

Dinsdagnacht werd Monique van Esseveld, eigenaresse van restaurant De Wilhelminaboom in Dordrecht , wakker gebeld met vreselijk nieuws. Haar bedrijfsauto én -bus waren in brand gestoken en van beide wagens was haast niets meer over.

'Je ziet zulke brandjes overal wel in het nieuws, maar je denkt ‘het overkomt mij niet’…' Rond 23:30 uur ging het mis bij het eetcafé aan de Amstelwijckweg. De voertuigen van Monique brandden compleet uit, ondanks de snelle inzet van de brandweer. Al snel bleek dat er sprake was van brandstichting. Op camerabeelden is de dader te zien.

Samen met de politie heeft Monique er naar gekeken, vertelt ze aan RTV Dordrecht.

'Dan zie je iemand met een fiets aankomen. Hij fietst wat rondjes en parkeert op een gegeven moment zijn fiets. Dan pakt hij wat spullen uit zijn tas en legt die neer bij beide auto’s.

' 'Daarna pakt hij een soort dop die brandbaar is en die gooit hij tussen de auto's. ' De eerste keer dat hij de dop in brand steekt, vat deze niet gelijk vlam. Dus steekt de dader hem voor de tweede keer aan.

'En toen ging het: boem. ' Voor Monique is de brand een flinke klap. Al tranend zegt ze: 'Je werkt er zeventien jaar voor en je doet gewoon je best. Afgelopen november hadden we al waterproblemen; door een leidingbreuk stond toen het hele terras blank.

En nu zijn het mijn auto’s. Het zit gewoon niet mee.

' Geëmotioneerd kijkt ze naar de ravage. 'Ik had expres al geen make-up opgedaan, want ik wist al dat ik zou gaan huilen vandaag. ' Het verlies van de voertuigen brengt een hoop problemen voor de eigenaresse met zich mee. Zo bezorgt De Wilhelminaboom veel van hun maaltijden.

Dat is door de verwoesting nu niet meer mogelijk. Op sociale media deelt ze deze zorgen. Veel mensen uiten daar ook hun steun aan Monique.

'Gelukkig mag ik ook van veel mensen hun auto lenen. Voor nu kunnen we even uit de voeten.

' Het tweede probleem waar de Dordtse tegenaan loopt, is dat ze de nieuwe wagens niet meer voor haar eetcafé wil stallen. 'Ik durf hier simpelweg geen nieuwe auto’s meer neer te zetten. ' 'Dan moeten de auto’s maar thuis staan in de hoop dat het daar goed gaat. Maar ja, dat weet je ook niet zeker, want in woonstraten worden de auto’s ook in de fik gestoken.

' Het politieonderzoek loopt nog. Wie de dader is en wat zijn motief was, is ook voor Monique nog onbekend. De politie heeft woensdagmorgen wel de fiets van de dader gevonden. Die heeft hij vlak bij een sloot neergelegd.

'Ik denk dat de dader toch brandende tenen heeft gehad', concludeert Monique. 'Want er zijn sporen dat hij de sloot is ingegaan. ' Dit is een verhaal van onze mediapartner RTV Dordrecht





