Branden, steekpartijen en verkeersongeval in nachtelijke incidenten in Zuid-Holland

In de nacht van 31 mei werden brandweer en politie meerdere keren gealarmeerd in Zuid-Holland. Vijf bestelbusjes brandden in Rotterdam, bij twee steekpartijen raakten mannen zwaargewond en in Schiedam werd een man met zijn hond gered uit een woning. Ook een auto crashte op de A20/A4-verbinding.

Vandaag, 10:31. In dit overzicht worden de belangrijkste en meest opvallende 112-nieuwsberichten van zondag 31 mei samengevat. In de nacht van zaterdag op zondag zijn er meerdere incidenten geweest in de regio.

Eén van de meest extreme incidenten vond plaats op de Akkeroord in Rotterdam-IJsselmonde, waar niet minder dan vijf bestelbusjes in brand zijn gestoken. De busjes stonden bij elkaar op een parkeerplaats. De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend. De melding kwam rond vijf uur 's ochtends.

De brandweer was snel ter plaatse maar de schade is aanzienlijk. Alle voertuigen zijn vooral vooraan zwaar beschadigd. De politie heeft de omgeving afgezet en een onderzoek uitgezet naar de oorzaak. Tegelijkertijd vond er een steekpartij plaats aan de Flamingohoek in Spijkenisse.

Daarbij raakte een man zwaargewond. Volgens de politie ging aan de steekpartij vermoedelijk een ruzie vooraf. Na de daad vluchtten een man en een vrouw per auto. Er zijn nog geen aanhoudingen.

Het incident gebeurde rond vier uur bij een voertuig op een parkeerplaats. Getuigen spreken van meerdere steekwonden en veel bloed op straat. Het slachtoffer zou ook bij meerdere huizen hebben aangebeld om hulp. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht.

Ook in Schiedam was er een brand. In de Van Marumstraat brak een vuur uit in een woning. De bewoner en zijn hond werden gered door de bovenburen. De man moest toch naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd.

De melding kwam net voor één uur. Bij aankomst van de brandweer stond het pand vol rook. Een vergeten pan op het fornuis zou de oorzaak zijn. De bewoner stond desoriënteerd in de deuropening en werd uit de woning gehaald.

Ook de bovenbuurman werd medisch onderzocht. Over de toestand van de hond is niets bekend. Daarnaast was er een steekpartij in een woning aan de Laanzichtstraat in Rotterdam-Crooswijk. Daarbij raakte een 38-jarige Rotterdamer zwaargewond.

Een 31-jarige vrouw en een 40-jarige man, beide uit Rotterdam, zijn aangehouden. De melding kwam om één uur. Eerder hadden getuigen geruzie en harde stemmen uit het pand gehoord. Agenten vonden een hevig bloedend slachtoffer.

Hij werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De woning staat bekend als een probleemadres. Tot slot raakte een auto op de verbindingsweg van de A20 naar de A4, richting de Beneluxtunnel, betrokken bij een ongeval. Het voertuig botste tegen de vangrail en liep grote schade op.

De bestuurder was na het ongeluk verdwenen. Mogelijk waren er nog meer inzittenden. Waarom de auto crashte is niet duidelijk. De verbindingsweg werd enige tijd afgesloten. Een berging heeft het voertuig weggehaald





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Brand Rotterdam Steekpartij Spijkenisse Schiedam Verkeersongeval A20 A4 Politie Brandweer 112

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