Brand verwoest zwemsteiger bij Wellerwaard in Emmeloord

Een zwemsteiger bij recreatieplas Wellerwaard in Emmeloord is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door achtergelaten vuurwerk na een bruiloft, zorgde voor metershoge vlammen en rookoverlast bij het Uit-je-Tent festival. De brandweer had moeite de felle brand te blussen en moest een deel van de steiger slopen. De steiger is voorlopig onbruikbaar.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een felle brand een zwemsteiger bij recreatieplas Wellerwaard in Emmeloord volledig verwoest. De vlammen sloegen metershoog uit de houten constructie, die aan de zuidkant van de plas langs de Casteleynsweg ligt.

De rookontwikkeling was aanzienlijk en zorgde voor overlast bij kampeerders van het Uit-je-Tent festival, dat in het weekend plaatsvond in de Noordoostpolder. Tijdens dit driedaagse evenement mogen bezoekers kamperen op vooraf aangewezen locaties, waaronder het strand naast de getroffen steiger. De brand werd rond 02:00 uur 's nachts ontdekt door een voorbijganger, die onmiddellijk de hulpdiensten alarmeerde.

De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen, maar bij aankomst stond al een groot deel van de ruim twintig meter lange steiger in lichterlaaie. De brand had zich razendsnel verspreid, mede doordat de constructie was opgebouwd uit hout en kunststof drijfelementen. De brandweerlieden hadden grote moeite om de vuurhaard te bestrijden, omdat de brand ook onder de steiger woedde, waar de vlammen lastig te bereiken waren. De krappe ruimte tussen de drijvers en het wateroppervlak bemoeilijkte het bluswerk aanzienlijk.

Uiteindelijk besloot de brandweer om een deel van de steiger letterlijk te slopen om bij de onderliggende brandhaarden te kunnen komen. Met behulp van een kettingzaag en bijlen werden delen van het dek en de drijvers verwijderd, zodat bluswater direct op de smeulende resten kon worden gericht. Pas rond 03:30 uur, anderhalf uur na de eerste melding, kon de brandmeester het sein 'brand meester' geven.

Volgens de brandweer is de brand hoogstwaarschijnlijk ontstaan door vuurwerk dat rond middernacht na een bruiloft op de steiger was afgestoken. Na het feestvuurwerk zouden smeulende resten zijn achtergebleven, die langzaam maar zeker de houten planken en kunststof onderdelen van de steiger hebben aangestoken. De precieze toedracht wordt nog onderzocht door de politie, maar brandstichting wordt uitgesloten. De schade is aanzienlijk: de steiger en het bijbehorende trappetje zijn volledig onbruikbaar geworden.

Zwemmers die normaal gesproken aan de zuidkant van de Wellerwaard het water in en uit gaan, moeten voorlopig uitwijken naar andere plekken langs de plas. De gemeente Noordoostpolder, eigenaar van de recreatieplas, laat weten dat de steiger zo snel mogelijk zal worden hersteld, maar dat dit nog enige weken kan duren. In de tussentijd worden er tijdelijke maatregelen genomen, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden en het afzetten van het gebied.

Het Uit-je-Tent festival, dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt, heeft geen directe hinder ondervonden van de brand, alhoewel enkele kampeerders klaagden over de rook. De organisatie heeft de getroffen festivalgangers gecompenseerd met een gratis drankje. De brandweer benadrukt het gevaar van vuurwerk in de buurt van houten constructies en roept op tot voorzichtigheid. Dit incident is een triest voorbeeld van hoe een feestelijke gebeurtenis kan leiden tot onbedoelde schade en overlast.

De politie vraagt getuigen die rond middernacht iets verdachts hebben gezien of gehoord, zich te melden





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Brand Steiger Wellerwaard Vuurwerk Emmeloord

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