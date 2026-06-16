Brand verwoest huis in Bergen op Zoom, buurman verliest twee jaar verbouwing

Een woningbrand in Bergen op Zoom heeft maandagavond twee huizen beschadigd. De 76-jarige bewoner Henk raakte gewond, buurman André ziet zijn pas verbouwde huis verwoest.

Een verwoestende brand heeft maandagavond twee woningen aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom getroffen. De 76-jarige bewoner Henk raakte gewond en werd met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht.

Zijn buurman André van Eekelen zag hoe zijn eigen huis, dat hij net had verbouwd, zwaar beschadigd raakte.

'De achterkant stond helemaal in de fik', vertelt een zichtbaar aangeslagen André dinsdagochtend. 'Ik was net klaar met een verbouwing van twee jaar. Het was allemaal zo goed als af en nu ziet boven alles zwart. Dit doet pijn, heel veel pijn.

' André was maandagavond rustig televisie aan het kijken toen hij plotseling iemand zijn naam hoorde roepen. Het waren buren die dikke rook zagen aan de achterkant van de woningen. Hij rende naar buiten en belde 112. Beneden bij zijn buurman Henk stond de begane grond in brand.

'Mijn buurman was boven en hoorde gekraak en geknal. Zelf hoorde ik ook twee explosies. Henk is slecht ter been en kon niet snel naar buiten. Hij heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

' André wist op dat moment nog niet dat ook zijn eigen huis aan de achterkant in lichterlaaie stond. 'Ik zag de brandweer met slangen mijn huis ingaan. Dat was een drama. Op beelden zag ik later dat de vlammen over de hele breedte van mijn dakgoot gingen.

' De brandweer van Bergen op Zoom was binnen zes minuten ter plaatse, wat André verbaasde. Ze waren toevallig om de hoek aan het oefenen.

'Anders was de brand via de achterkant misschien wel mijn woning ingeslagen', zegt hij. Dankzij de snelle inzet bleef de schade bij André beperkt tot rook- en roetschade, al moet waarschijnlijk het plafond van de slaapkamer eruit. Of het dak en de dakkapel gespaard blijven, is nog onzeker.

'Ze komen vandaag alles schoonmaken en kijken of de brand in mijn dak heeft gezeten. Daar houd ik mijn hart voor vast.

' Bij Henk is alles verwoest; zijn huis is volledig uitgebrand. André laat zijn nieuwe tuinset zien, die hij afgelopen weekend in elkaar zette en maandag voor het eerst gebruikte.

'Die kan weg. Hopelijk kunnen ze mijn nieuwe tuintegels nog reinigen.

' Toch beseft hij dat het veel erger had kunnen aflopen. 'Bij mijn buurman is alles weg. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad. Blijkbaar hebben ze dit huis in de jaren zeventig goed gebouwd, want de binnenmuren zijn niet beschadigd door de warmte en ik heb geen waterschade.

' De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Buurtbewoners zijn geschokt, maar ook opgelucht dat de brandweer snel was. André probeert de moed erin te houden.

'Het is maar goed dat ik twee jaar heb geklust, want ik kan nu weer opnieuw beginnen. Maar het is wel zuur. Alles was perfect.

' De komende dagen zal de schade worden opgenomen en de woningen worden hersteld. De Ravelstraat is tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege het onderzoek





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