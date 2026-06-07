Brand uitgebroken in garagebedrijf in Norg

In een garagebedrijf in Norg is vanmiddag brand uitgebroken. De brand aan het pand aan het Westeind ontstond rond 14.00 uur. Omdat er veel rook bij de brand vrijkomt, is een NL-alert verstuurd. Boven het dorp zijn grote zwarte rookwolken zichtbaar. Bij het blussen van de brand zijn korpsen uit zowel Drenthe als Groningen opgeroepen.

In een garagebedrijf in Norg is vanmiddag brand uitgebroken. De brand aan het pand aan het Westeind ontstond rond 14.00 uur. Omdat er veel rook bij de brand vrijkomt, is een NL-alert verstuurd.

Boven het dorp zijn grote zwarte rookwolken zichtbaar. Bij het blussen van de brand zijn korpsen uit zowel Drenthe als Groningen opgeroepen. Door de brand moesten verschillende bewoners aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift hun huizen verlaten. Zij mogen terug nadat de brandweer de huizen heeft gecontroleerd.

De brand brak uit in een pand naast een tankstation. De brandweer heeft weten te voorkomen dat de brand oversloeg op dat of andere panden, maar volgens de brandweer valt het bedrijfspand niet meer te redden. Snel na de melding schaalde de brandweer op naar het zogeheten GRIP 1-niveau. Dat betekent dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, politie en ambulance, hun werkzaamheden regionaal afstemmen om de brand goed te kunnen bestrijden.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) kwam de melding rond 14.00 uur binnen. We kregen melding van een container in het pand die in brand stond. Dat vuur verspreidde zich snel verder. Omdat de brand voor flinke rookontwikkeling zorgde, werd een NL-alert verstuurd naar mensen die grofweg tussen Norg en Vries wonen.

We roepen mensen op om afstand te houden van de brand en ramen en deuren gesloten te houden, aldus de woordvoerder. Bij het blussen van de brand waren enkele knallen te horen. Volgens de VRD komt dat omdat er gasflessen in het pand lagen





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Norg Brand Garagebedrijf Westeind NL-Alert

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