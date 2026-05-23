Brand in woning aan de Blankenstraat: bewoner overleden

Een brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam heeft de bewoner van het pand om het leven gebracht. De brand brak uit omstreeks 05.00 uur en leidde tot grote vlammen en rookontwikkeling. Omliggende woningen werden ontruimd en de brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Op de Blankenstraat in het centrum van Amsterdam is een brand uitgebroken in een woning. Omstreeks 05.00 uur kreeg de brandweer de melding van de brand.

De brandweer arriveerde snel op de locatie en zag de vlammen uit de voorkant van de woning komen. Dit leidde tot een grote brand, wat betekent dat er meer bluswagens ter plaatse kwamen. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling en grote vlammen. Omliggende woningen werden ontruimd.

De brandweer adviseerde ook omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook. Een uur na de melding was de brand onder controle. De bewoner werd aangetroffen in de woning. De politie en de brandweer doen onderzoek in en rond de woning om de oorzaak van de brand te achterhalen. De identiteit van de bewoner is nog niet bekend





