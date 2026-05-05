Brand in vakantieverblijf voor kinderen met beperking blijkt brandstichting

Het nieuwe vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel is niet door een defecte airco in brand gevlogen, maar door brandstichting. De politie bevestigt dit na forensisch onderzoek.

De recente brand in het vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel , Limburg , is niet het gevolg van een technisch mankement, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar van opzettelijke brandstichting.

De politie heeft dit bevestigd na uitvoerig forensisch onderzoek. Het gebouw, dat slechts vijf dagen in gebruik was, werd in de nacht van 21 op 22 april door vlammen verteerd. Aanvankelijk wees het onderzoek op een defecte airconditioning als oorzaak, maar verder onderzoek heeft aangetoond dat de brand bewust is aangestoken. Op dit moment is er nog geen verdachte geïdentificeerd, wat de zorgen van de stichting verder vergroot.

Directeur-bestuurder Margo de Kock beschrijft de ontdekking van de brandstichting als een enorme schok. Ze werd die bewuste nacht om 04.45 uur opgebeld en dacht aanvankelijk dat het een droom was. Bij aankomst bleek de schade echter aanzienlijk. Het gebouw was van binnen volledig verwoest en moest tot op de staalconstructie worden afgebroken.

De stichting heeft hierdoor niet alleen het gebouw verloren, maar ook alle inboedel, inclusief aangepast speelgoed en speciale prikkelarme ruimtes die essentieel zijn voor de kinderen met een verstandelijke beperking die de stichting ondersteunt. De verzekering dekt de kosten van de herbouw van het gebouw, maar de stichting verwacht dat het jaren zal duren voordat het nieuwe verblijf gereed is.

In de tussentijd zal de stichting gebruikmaken van een tijdelijke oplossing, zoals een tent, om de vakanties voor de kinderen en jongeren met een beperking te kunnen voortzetten. De directeur geeft aan dat de heropbouw naar verwachting in 2027 voltooid zal zijn, waarna de stichting hoopt weer in het nieuwe gebouw te kunnen beginnen. Een groot probleem is echter dat de verzekering de kosten voor het aangepaste speelgoed en de speciale prikkelarme ruimtes niet vergoedt.

De Kock schat dat hiervoor ongeveer 70.000 euro nodig is. Tot nu toe is via een online inzamelingsactie al 7.000 euro opgehaald, maar er is nog een aanzienlijk bedrag nodig om de speciale voorzieningen te kunnen vervangen. De stichting is enorm dankbaar voor de steun die ze al heeft ontvangen, en de directeur benadrukt het ontroerende gebaar van een van de jongeren die uit eigen zak 5 euro doneerde aan de heropbouw.

Ondanks de tegenslag zet Stichting Wigwam haar werk voor jongeren met een beperking voort. De vakanties en activiteiten gaan door, zoals de recent afgeronde survivalweek. Echter, de stichting maakt zich grote zorgen over de veiligheid van het nieuwe gebouw zodra dit gereed is, aangezien de dader van de brandstichting nog steeds niet is opgespoord. De Kock uitte haar angst dat de dader mogelijk opnieuw in actie zal komen.

De stichting hoopt dan ook dat de politie snel een verdachte kan aanhouden om de veiligheid van de kinderen en jongeren te waarborgen. De brandstichting heeft niet alleen materiële schade veroorzaakt, maar ook een diepe emotionele impact gehad op de stichting, de vrijwilligers en de kinderen en jongeren die van het vakantieverblijf gebruikmaken.

De stichting roept op tot extra waakzaamheid en hoopt op een snelle oplossing van de zaak om de toekomst van het vakantieverblijf te verzekeren en de kinderen en jongeren een veilige en stimulerende omgeving te kunnen bieden. De steun van de gemeenschap is van cruciaal belang om de stichting te helpen bij de heropbouw en het bieden van een onvergetelijke vakantie-ervaring voor de kinderen en jongeren met een beperking





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandstichting Stichting Wigwam Heel Limburg Kinderen Met Beperking Vakantieverblijf Heropbouw Forensisch Onderzoek Politie Brand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brand in centrum Hoogeveen maakt veel indruk: ‘Het is het gesprek van de dag’Volgens de burgemeester is de impact van de brand in het centrum van Hoogeveen duidelijk merkbaar. 'Uit eerste contacten vandaag blijkt wel de impact van de brand. Dat is natuurlijk het gesprek van de dag,' zegt Breukelman.

Read more »

Van Persie ziet beloning voor Feyenoorder: 'Als iemand het verdient is hij het'Robin van Persie is erg blij met de overwinning van Feyenoord op bezoek bij Fortuna Sittard en ziet het geluk eindelijk aan de zijde van de Rotterdammers. Het doelpunt van Givairo Read is volgens de oefenmeester ook een moment dat de verdediger verdient na zijn blessureleed. Te ver vooruit lopen op de tweede plek durft Van Persie nog niet.

Read more »

Raad van Kerken waarschuwt voor radicaal-rechts gedachtegoed en biedt handreiking aan kerkenDe Raad van Kerken heeft een rapport gepubliceerd waarin ze zich uitspreekt tegen radicaal-rechts gedachtegoed, dat volgens hen een bedreiging vormt voor democratie, rechtsstaat en het christelijk geloof. Het rapport biedt kerken handvatten om in gesprek te gaan met mensen die gevoelig zijn voor dit gedachtegoed. Algemeen secretaris Coen Wessel benadrukt dat het doel is om het gesprek te voeren, niet om mensen weg te zetten. Religiewetenschapper Fleur Freeke ziet het rapport als een krachtig signaal, vooral omdat het een gezamenlijk standpunt inneemt tegen radicaal-rechts, ondanks politieke verschillen binnen kerken.

Read more »

Brand in Budel eindelijk onder controle, sein brand meester gegevenDe brand die dagenlang heeft gewoed in het natuurgebied bij Budel en Weert is onder controle. De brandweer heeft zondag even voor half tien gemeld dat het sein 'brand meester' is gegeven.

Read more »

Brand bij Budel en Weert onder controle, sein 'brand meester' gegevenDe natuurbrand die dagenlang woedde bij Budel en Weert is eindelijk onder controle. De brandweer heeft het sein 'brand meester' gegeven, maar waarschuwt voor nog mogelijke rookontwikkeling. Internationale hulp was cruciaal bij de bestrijding.

Read more »

NEC behoudt derde plek: 'We breken het ene na het andere record'Met nog twee speelrondes te gaan heeft NEC het behalen van de derde plek in de Eredivisie in eigen hand. De Nijmegenaren speelden zaterdag gelijk tegen Telstar (1-1), maar zagen concurrenten Ajax en FC Twente ook punten verspelen. Ajax kwam op de valreep op 2-2 tegen PSV, terwijl Twente zondag een zege in rook zag opgaan tegen AZ (2-2).

Read more »