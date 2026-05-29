Brand in Rosmalen onthult klein drugslab in appartement

Brandweerlieden blusten een brand in een appartement boven een cafetaria en ontdekten materialen voor de productie van synthetische drugs. De bewoner is aangehouden en een speciale eenheid onderzoekt de locatie.

In de avond van donderdag werd de brandweer van Rosmalen opgeroepen voor een brand in een appartement aan de Burgemeester Molenaarhoeven, gelegen boven een cafetaria en omringd door meerdere woonunits.

De inzet bestond uit twee bluswagens, een waterwagen en een autoladder, waarmee de vlammen uiteindelijk onder controle werden gebracht. Het vuur had een intensiteit bereikt die de aanwezige jerrycans deed knetteren, waardoor rook en een scherpe geur zich door de gang verspreidden. Na het blussen onderzochten de brandweerlieden de ruïnes en troffen zij een onverwachte vondst: verschillende materialen die duidelijk waren bestemd voor de productie van synthetische drugs.

Onder de gevonden spullen bevonden zich onder andere lege en halfvolle jerrycans, reageerbuizen en een klein laboratoriumapparaat dat normaal gesproken in clandestiene laboratoria wordt gebruikt. De aanwezigheid van deze items liet de brandweer vermoeden dat het appartement dienstdeed als een kleinschalige drugslaboratorium, een aanwijzing die meteen werd doorgegeven aan de politie. De politie arriveerde kort na afloop van de brandbestrijding en zette een grootschalig onderzoek in gang.

De bewoner van het appartement werd opgepakt en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen, een gespecialiseerde eenheid die zich bezighoudt met de opsporing en ontmanteling van drugslaboratoria, werd erbij gehaald om de locatie grondig te onderzoeken. De onderzoekers verzamelden monsters van het resterende materiaal, maakten foto's van de opzet en noteerden alle aanwijzingen die konden bijdragen aan een juridisch dossier.

Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen of dat de vondst beperkt blijft tot de productiemiddelen. Evenmin is bekend of de blaze zelf het gevolg was van een ongeluk tijdens de productie of dat een andere oorzaak tot het brandincident heeft geleid. De autoriteiten hebben verklaard dat dit incident een belangrijk signaal is voor de lokale veiligheidssituatie.

Het feit dat een illegaal productieruimte zich in een woongebouw bevond, onderstreept de noodzaak van voortdurende surveillance en preventieve maatregelen tegen de verspreiding van synthetische drugsen. De gemeentelijke overheid heeft aangekondigd extra controles uit te voeren op verdacht gedrag in de buurt en samen te werken met zowel de brandweer als de politie om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Terwijl de onderzoeksteams hun bevindingen analyseren, blijft de bewoner in hechtenis en wordt hij verdacht van deelname aan de illegale drugshandel. De zaak staat nu onder de aandacht van zowel lokale als nationale journalistiek, die de mogelijke impact op de buurt en de bredere strijd tegen synthetische drugs in kaart wil brengen





