Brand bij brommobielverkoper in Numansdorp: tientallen brommobielen in vlammen opgegaan

Een brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp heeft zondagochtend tot een groot inferno geleid. Tientallen brommobielen stonden in vlammen, maar de brand bleef beperkt tot het voorterrein. De oorzaak van de brand is nog onbekend en zal uit onderzoek moeten blijken.

Bij een brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tientallen brommobielen in vlammen opgegaan. Er ontstond een zeer grote brand.

Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het vuur ontstond rond 03:00 uur aan de Industriestraat. Korte tijd later stonden vele tientallen brommobielen in lichterlaaie. Het vuur bleef beperkt tot het voorterrein, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Ruim twee uur later stonden op het terrein van Riminicars de karkassen van tientallen brommobielen. Van de wagentjes is weinig meer over. Vanuit heel het district Zuid-Holland Zuid zijn brandweerwagens opgeroepen om de brand te bestrijden. Dat was mogelijk omdat de Kiltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel was afgesloten voor werkzaamheden.

Maar voor hulpdiensten was de tunnel wel geopend. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niets zeggen. Dat zal de komende dagen moeten blijken uit onderzoek





