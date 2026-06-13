Branco neemt stuur in handen bij Sampdoria met oog op herstel na degradatie

De voormalige sportdirecteur van Fortuna Sittard, Branco, heeft een nieuwe uitdaging aangenomen bij Italiaanse Sampdoria. Na een成功 periode in de Eredivisie, waarin hij teamleden componeerde die zich standhielden, verlaat hij de club uit Liga. Nu moet hij een historische club in Italië weer op het spoor zetten, samen met technisch directeur Jesper Fredberg.

Branco was tussen 2022 en 2026 verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie van Fortuna. In zijn Limburgse jaren slaagde hij er steevast in om een team op de been te brengen dat zich handhaafde in de Eredivisie .

In maart werd bekend dat Branco de club zou gaan verlaten, ondanks een contract dat nog een jaar doorliep. Joris Mathijsen werd gepresenteerd als zijn opvolger. In de provincie Ligurië wacht Branco nu een flink karwei, dat hij overigens niet alleen hoeft te doen. Hij wordt chef transfers en gaat samenwerken met technisch directeur Jesper Fredberg, die hiervoor bij Anderlecht werkte.

Sampdoria is landskampioen van 1991 en een jaar later finalist in de laatste editie van de Europacup I voordat het toernooi werd omgedoopt in de Champions League.stukken minder. In 2023 degradeerde de club naar de Serie B, en de afgelopen jaren was de val naar Serie C dichterbij dan een rentree op het hoogste niveau. Aan Branco is het nu de taak om de club weer in de richting van de vroegere glorie te stuwen





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