Bram van Polen kritisch over Sander van Eijk als scheidsrechter na duel Zwolle - Willem II

Bram van Polen, voormalig voetballer van PEC Zwolle en tegenwoordig commentator bij ESPN, geeft tijdens de nabeschouwing kritiek op Sander van Eijk, de scheidsrechter die het doelpunt van Robert Mühren van Willem II aanvankelijk afgekeurd had.

Bram van Polen is geen fan van Sander van Eijk als scheidsrechter. De voormalige Zwolle-voetballer vindt dat de standtrekker het doelpunt van Robert Mühren op onnodige wijze had afgekeurd.

Als gevolg hiervan promoveerden Willem II naar de Eredivisie dankzij uitgeleverde penalty's. Vlak voor het tweede doelpunt van Willem II kreeg scheidsrechter Gibson Yah een klap op zijn gezicht van Yannick Leliendal en viel. Van Eijk besloot niet ingrijpen. Van Polen veroordeelt deze beslissing en zegt dat de scheidsrechter hem teleurgesteld heeft met zijn afwijzing van het doelpunt van Mühren. Volendam kon volgens Van Polen de scheidsrechter beter hebben afgedragen





