Bram Nuytinck gaat zijn contract bij NEC verlengen. De 36-jarige verdediger loopt uit zijn contract, maar heeft mondeling een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2027. Dit betekent dat hij volgend seizoen ook actief zal zijn in De Goffert, waar na een sterk seizoen nu Europees voetbal op het programma staat.

Bram Nuytinck verlengt zijn contract bij NEC . De 36-jarige verdediger heeft mondeling een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2027. Dit betekent dat hij volgend seizoen ook actief zal zijn in De Goffert , waar na een sterk seizoen nu Europees voetbal op het programma staat.

Nuytinck had een bescheiden aandeel in het succesvolle seizoen van de ploeg van Dick Schreuder, omdat hij enkele maanden aan de kant stond met een kruisbandblessure. Toch wist hij aan het einde van het seizoen nog enkele keren in actie te komen. Hij maakte zijn rentree begin februari tegen Heracles Almelo en pakte de meeste speelminuten in de laatste vijf competitiewedstrijden. In totaal stond hij acht keer binnen de lijnen.

Het seizoen ervoor was Nuytinck nog aanvoerder en vaste basisspeler bij de Nijmegenaren. Hij speelde 25 wedstrijden, waarin hij ook eenmaal trefzeker was. Nuytinck kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van Sampdoria en begon daarmee aan een tweede periode in Nijmegen. Hij doorliep namelijk de gehele jeugdopleiding van NEC.

De verlenging van zijn contract is een goed nieuws voor de club en de supporters, omdat hij een ervaren centrale verdediger is die een belangrijke rol kan spelen in de toekomst. De ploeg van Dick Schreuder heeft nu een sterke basis om het volgende seizoen aan te pakken, met Nuytinck als een van de belangrijkste spelers. Hij zal zijn ervaring en kennis gebruiken om de ploeg naar een nog hoger niveau te leiden.

De verlenging van zijn contract is een goede beslissing voor de club en de supporters, omdat het de toekomst van de ploeg zekerheid geeft. De ploeg van Dick Schreuder heeft nu een sterke basis om het volgende seizoen aan te pakken, met Nuytinck als een van de belangrijkste spelers. Hij zal zijn ervaring en kennis gebruiken om de ploeg naar een nog hoger niveau te leiden.

De verlenging van zijn contract is een goede beslissing voor de club en de supporters, omdat het de toekomst van de ploeg zekerheid geeft. De ploeg van Dick Schreuder heeft nu een sterke basis om het volgende seizoen aan te pakken, met Nuytinck als een van de belangrijkste spelers. Hij zal zijn ervaring en kennis gebruiken om de ploeg naar een nog hoger niveau te leiden.

De verlenging van zijn contract is een goede beslissing voor de club en de supporters, omdat het de toekomst van de ploeg zekerheid geeft. De ploeg van Dick Schreuder heeft nu een sterke basis om het volgende seizoen aan te pakken, met Nuytinck als een van de belangrijkste spelers. Hij zal zijn ervaring en kennis gebruiken om de ploeg naar een nog hoger niveau te leiden.

De verlenging van zijn contract is een goede beslissing voor de club en de supporters, omdat het de toekomst van de ploeg zekerheid geeft. De ploeg van Dick Schreuder heeft nu een sterke basis om het volgende seizoen aan te pakken, met Nuytinck als een van de belangrijkste spelers. Hij zal zijn ervaring en kennis gebruiken om de ploeg naar een nog hoger niveau te leiden.

De verlenging van zijn contract is een goede beslissing voor de club en de supporters, omdat het de toekomst van de ploeg zekerheid geeft





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Bram Nuytinck NEC Dick Schreuder De Goffert Europees Voetbal

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