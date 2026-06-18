Brahim Abid trekt zich terug als voorgedragen stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Lotte Terwel neemt zijn plaats in

PRO-coryfee Brahim Abid maakt zijn terugtrekking bekend als voorgedragen stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West. Hij wordt mogelijk wethouder in een andere grote stad. Oppositiepartijen initiëren spoeddebat vanwege gebrek aan bestuurlijke continuïteit. PRO kondigt Loubna El Fahim aan als nieuwe stadsdeelbestuurder, waarmee Lotte Terwel naar het voorzitterschap kan.

Vanochtend maakte Brahim Abid (PRO), die was voorgedragen als stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, bekend dat hij zich terugtrekt uit het selectieproces. Zijn vertrek komt doordat hij in het plaatje komt voor een wethouderschap in een andere grote stad.

De exacte stad is tot nu toe onbekend. De oppositie in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West toont zich diep bezorgd over dit plotselinge vertrek. Partijen als DENK, Bij1 en Ja21 hebben direct een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad om de bestuurlijke gevolgen te bespreken. In een gezamenlijke verklaring van meerdere oppositiefracties, waaronder DENK, VVD, CDA, SP, Bij1, ChristenUnie en GoedBeterWest!

, wordt het vertrag afgeschilderd als onacceptabel richting de bewoners van Nieuw-West. Zij benadrukken dat het ontbreken van bestuurlijke continuïteet een ernstige klap is voor een stadsdeel dat al onder de indruk is van de recente zware explosie in Osdorp. Voorheen was Abid vier jaar lang stadsdeelvoorzitter in Noord. Zijn geplande overstap naar Nieuw-West kwam omdat het voorzitterschap in Noord naar D66 ging.

Het is op dit moment niet duidelijk in welke grote stad hij nu een wethouderschap zal gaan bekleden. Later op de dag kondigde de partij PRO een vervanger aan. Loubna El Fahim, die in Nieuw-West geboren en opgegroeid is, wordt voorgedragen als stadsdeelbestuurder. El Fahim heeft eerder gewerkt voor het bestuur van het stadsdeel Noord en bij de gemeente Amsterdam in de afdeling Onderwijs.

Haar komst maakt het mogelijk voor Lotte Terwel, die eerder was gepland als algemeen bestuurder, om naar het voorzitterschap van het stadsdeel te schuiven. Met deze aanpassing hoopt PRO de bestuurlijke stabiliteit in Nieuw-West te herstellen na de verrassende exit van Abid





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brahim Abid PRO Amsterdam Stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Lotte Terwel Loubna El Fahim Spoeddebat Gemeenteraad Bestuurlijke Continuïteit Wethouder Grote Stad Oppositiepartijen Stadsdeelbestuur Nieuw-West Explosie Osdorp Partijpolitiek Amsterdam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nieuw busstation Groningen leidt tot besparingen en dienstregelingenveranderingHet nieuwe busstation in Groningen verlaagt reistijden voor bussen, bespaart 1,5 mln euro, waardoor sommige routes vaker rijden en lijnen worden aangepast

Read more »

Van blubber tot biodiversiteit: waarom Rotterdam een nieuw getijdenpark krijgtHet eiland Van Brienenoord zit vastgeklemd tussen de drukke A16, de scheepvaart en industrie.

Read more »

Hedwiges Maduro is enorm te spreken over de nieuw ingevoerde regels tijdens het WK 2026Hedwiges Maduro is positief over de nieuw ingevoerde regels tijdens het WK 2026, omdat spelers minder langdurig op de grond liggen en het spel leuker wordt om naar te kijken.

Read more »

Avengers: Doomsday belooft emotie en volwassenheid in nieuw Marvel-avontuurRegisseurs Joe en Anthony Russo en ster Robert Downey Jr. geven aan dat Avengers: Doomsday de meest emotioneel complexe en volwassen film in de Avengers-serie wordt, met vernieuwende elementen die het MCU een frisse start geven.

Read more »