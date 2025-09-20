Braga blijft steken op gelijkspel, generale repetitie voor Feyenoord verloopt moeizaam

SC Braga heeft opnieuw puntenverlies geleden in de Portugese competitie, resulterend in een 1-1 gelijkspel tegen Vitória Guimarães. Deze teleurstellende reeks van vier wedstrijden zonder overwinning vormt een zorgwekkende generale repetitie voor de aankomende Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord. Belangrijke spelers ontbraken en de ploeg worstelde met het creëren van kansen.

SC Braga heeft zaterdagavond opnieuw puntenverlies geleden in de Portugese competitie, en voor de vierde keer op rij niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Vitória Guimarães eindigde in een 1-1 gelijkspel, een resultaat dat de voorbereiding op de cruciale Europa League -wedstrijd tegen Feyenoord van komende woensdag flink verstoort. Braga trad niet in de sterkste formatie aan.

Mario Dorgeles, de speler die voor elf miljoen euro werd aangetrokken, ontbrak vanwege een enkelblessure die hij begin deze maand opliep. Ook Pau Víctor, die voor twaalf miljoen euro overkwam van FC Barcelona, kreeg pas in de slotfase van de wedstrijd speeltijd. Ondanks deze afwezigheden kwam Braga na 26 minuten wel op voorsprong. Fran Navarro was attent en benutte een rebound om de score te openen. Echter, Vitória Guimarães kwam al snel terug. Matija Mitrovic schoot een bal van afstand fraai binnen en bracht de score weer in evenwicht, 1-1. Beide teams kregen voor rust nog volop kansen om de voorsprong te pakken. Sikou Niakate van Braga zag zijn kopbal op de lat belanden, terwijl Miguel Nogueira van Vitória Guimarães een penalty miste. Doelman Lukas Hornicek wist de strafschop te keren, waardoor de stand onveranderd bleef. De tweede helft bracht geen verandering in de score, wat betekende dat Braga zich in de aanloop naar de Europa League-clash niet van zijn beste kant liet zien. Het is een zorgwekkende reeks voor Braga, die hun vorm niet lijken te kunnen vinden. Eerder speelde Braga al gelijk tegen Estrela da Amadora, de hekkensluiter in de competitie, en Rio Ave. Ook werd er met 0-1 verloren van Gil Vicente, de nummer zes van de Portugese competitie. De huidige vorm van Braga roept vragen op over hun kansen in de Europa League. De ploeg lijkt moeite te hebben met het creëren van kansen en het vasthouden van een voorsprong, wat cruciale elementen zijn in het Europese voetbal. De trainer zal ongetwijfeld de komende dagen proberen om de puntjes op de i te zetten en de spelers te motiveren voor de wedstrijd tegen Feyenoord. De Europa League-campagne begint voor Feyenoord met een uitwedstrijd tegen Braga, gevolgd door belangrijke duels tegen Aston Villa (thuis), Panathinaikos (thuis), VfB Stuttgart (uit), Celtic (thuis), FCSB (uit), Sturm Graz (thuis) en Real Betis (uit). De resultaten van Braga in de recente competitiewedstrijden geven Feyenoord wellicht een kleine psychologische voorsprong, maar onderschatting is uit den boze. Feyenoord zal de wedstrijd serieus moeten benaderen om de eerste punten in de Europa League te pakken. De coach van Feyenoord zal de zwakke punten van Braga ongetwijfeld geanalyseerd hebben en zijn tactiek hierop hebben afgestemd. De wedstrijd belooft een interessante confrontatie te worden tussen twee teams die beide vastberaden zijn om een goede start te maken in de Europa League. De focus zal voor beide teams liggen op het behalen van een positief resultaat om een goede basis te leggen voor de rest van het toernooi. De druk ligt er voor beide teams, gezien het belang van de wedstrijd en de ambitie om ver te komen in de Europa League. De fans van beide teams kijken reikhalzend uit naar deze wedstrijd, in de hoop op een spektakelstuk. Het zal interessant zijn om te zien hoe de spelers van Braga reageren op de druk en of ze in staat zijn om hun vorm te verbeteren. De komende dagen zullen cruciaal zijn voor de voorbereiding van beide teams en bepalen de uitkomst van de wedstrijd





