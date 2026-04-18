Brabantse voetbalclubs bundelen krachten tegen toenemend wangedrag

UDI’19, Blauw Geel’38 en vv Gemert ondertekenen convenant om agressie, racisme en andere vormen van wangedrag op en rondom amateurvoetbalvelden aan te pakken. De clubs pleiten voor meer respect, preventie en bewustwording, met speciale aandacht voor de jeugd.

Het aantal incidenten op en rondom de voetbalvelden neemt zorgwekkend toe. Deze ontnuchterende conclusie is getrokken door de Brabantse amateurclubs UDI’19, Blauw Geel’38 en vv Gemert, die de handen ineen hebben geslagen om dit ongewenste gedrag effectief aan te pakken. Zaterdag werd er gezamenlijk een convenant ondertekend, een duidelijk signaal dat deze clubs niet langer lijdzaam zullen toezien.

"Als je naar ons sportpark komt om je agressie kwijt te raken, ben je hier aan het verkeerde adres", stelt Tini van Hek namens UDI’19 met klem. De tragische dood van een grensrechter in december 2012, tijdens een jeugdwedstrijd in Almere, was voor UDI’19 de directe aanleiding om in 2013 een commissie op te richten die zich toelegt op sportiviteit en respect binnen de club. Van Hek benadrukt de urgentie: "Zoiets kan overal gebeuren, ook in Uden. We maken helaas regelmatig mee dat respect ver te zoeken is en zien dat het aantal incidenten toeneemt. Het wordt heftiger en de betrokkenen zijn steeds jonger. Dit zorgt ervoor dat vrijwilligers hierdoor af kunnen haken, wat een groot verlies is voor de club.". De incidenten die gemeld worden, variëren van louter ruzies op of naast het veld tot ernstigere zaken zoals racisme of het schelden met ziektes. Van Hek vergelijkt de situatie met het profvoetbal, waar een VAR ingrijpt, maar stelt: "Onze scheidsrechters hebben geen ogen in het achterhoofd, maar het is erg wat ze soms te verduren krijgen. Je moet gewoon een beslissing accepteren, ook al is er een fout gemaakt. Moet je daarvoor gaan schelden of een deur intrappen?" UDI’19 richt zich met de commissie voornamelijk op preventie en het uitdragen van normen en waarden. "Natuurlijk heeft de KNVB een belangrijke rol in het bestrijden van incidenten, maar wij als club kennen de mensen op ons sportpark. We moeten altijd met ze in gesprek blijven om de cultuur te bewaken.". Het idee voor de samenwerking ontstond bij Blauw Geel’38, na een incident tussen meidenteams van UDI’19 en Blauw Geel’38 een aantal jaar geleden. Jelle Lubberts, bestuurslid van Blauw Geel’38, vertelt: "Er zijn vaker incidenten dan ons lief is. Het is soms zo erg, dat het de sfeer verziekt. Lang dachten we dit zelf het hoofd te kunnen bieden, daarvoor haalden we informatie op bij de KNVB. Maar het bleek niet voldoende.". Het doel van de samenwerking is om incidenten te handhaven, herstellen, verbeteren en voorkomen. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door gezamenlijke activiteiten te organiseren die de bewustwording vergroten, en door voorlichtingsmomenten te houden voor trainers en leiders, gericht op het creëren van een sterker pedagogisch sportklimaat. Bij Blauw Geel’38 ligt de nadruk sterk op de jeugd. "Jongeren komen hier lekker een potje voetballen. Die moeten zich geen zorgen hoeven maken over bijvoorbeeld schreeuwende ouders langs de kant. Bewustwording is belangrijk en dat op een positieve manier. We gaan bijvoorbeeld volgend seizoen iedereen bij de poort welkom heten. Daarbij zeggen we dat het om plezier gaat, niet om je eigen frustratie te botvieren.". Sabine van de Wetering van vv Gemert merkt dat de maatschappij steeds verharder wordt. "Je hebt te maken met verschillende mensen en allerlei culturen. In het dagelijks leven kan het ingewikkeld zijn, op het veld ook. Er zijn kleine en grote incidenten, maar we moeten aangeven dat het niet acceptabel is. Ik ben zelf verenigingsscheidsrechter en een keer shirtje trekken is echt niet zo erg. Je zegt sorry en je gaat door. Respect voor elkaar is het belangrijkst.". Ze heeft er vertrouwen in dat het aantal incidenten zal dalen. "Ik zie weleens bedrijven met allerlei veiligheidsmaatregelen die trots melden hoe lang er al geen incident is. Daar moeten wij ook naar streven en het goede voorbeeld geven. De wereld is al hard genoeg, laten we het hier sportief houden.". De betrokken clubs roepen andere voetbalverenigingen dringend op om zich aan te sluiten bij dit belangrijke samenwerkingsverband en zo bij te dragen aan een sportiever en respectvoller voetbal. De toenemende incidenten op en rondom amateurvoetbalvelden zijn een bron van grote zorg voor UDI’19, Blauw Geel’38 en vv Gemert. Deze clubs hebben besloten hun krachten te bundelen en een convenant te ondertekenen om ongewenst gedrag, variërend van simpele frustraties tot ernstige vormen van racisme en discriminatie, te bestrijden. Tini van Hek van UDI’19 benadrukt dat de clubs niet langer willen tolereren dat hun sportparken fungeren als uitlaatklep voor agressie. De memoires van het tragische incident in Almere in 2012 hebben UDI’19 ertoe aangezet om al in 2013 een commissie voor sportiviteit en respect op te richten. De club constateert een alarmerende toename van het aantal incidenten, de escalatie van agressie en een steeds jongere leeftijd van de betrokkenen, wat leidt tot een afname van vrijwilligers. De VAR in het profvoetbal is geen optie voor amateurclubs, maar Van Hek pleit voor acceptatie van beslissingen, hoe foutief die soms ook mogen zijn, en veroordeelt gedrag zoals schelden of vernieling. UDI’19 zet in op preventie en het uitdragen van normen en waarden, met de overtuiging dat clubs zelf het beste kunnen inschatten wat er speelt op hun sportpark en dat dialoog essentieel is. Na een eerdere confrontatie tussen meidenteams van UDI’19 en Blauw Geel’38, ontstond bij Blauw Geel’38 het initiatief tot samenwerking. Jelle Lubberts van Blauw Geel’38 deelt de zorg over de verziekte sfeer die door incidenten ontstaat en erkent dat informatie van de KNVB alleen niet volstaat. De gezamenlijke aanpak richt zich op handhaven, herstellen, verbeteren en voorkomen, met speciale aandacht voor het creëren van bewustzijn via activiteiten en het trainen van coaches en leiders voor een positiever pedagogisch sportklimaat. Bij Blauw Geel’38 ligt de focus op jeugdvoetballers, die zonder angst voor publieke agressie moeten kunnen genieten van hun sport. De clubs willen vooral plezier uitstralen en voorkomen dat sport gebruikt wordt als middel om persoonlijke frustraties af te reageren. Sabine van de Wetering van vv Gemert constateert een maatschappelijke verharding die zich ook op het voetbalveld manifesteert. Diverse culturen en achtergronden kunnen leiden tot spanningen, maar Van de Wetering benadrukt dat discriminatie en agressie onacceptabel zijn, ook al gaat het om kleine overtredingen. Ze pleit voor onderlinge acceptatie en respect, en is optimistisch over de mogelijkheden om het aantal incidenten te verminderen. De clubs hopen een voorbeeld te stellen, zoals bedrijven doen met veiligheidsmaatregelen, en de sportieve normen hoog te houden in een reeds harde wereld. De oproep aan andere voetbalverenigingen om zich bij dit initiatief aan te sluiten, is een belangrijke stap richting een collectieve aanpak van dit groeiende probleem. De stijging van incidenten binnen het amateurvoetbal is een zorgwekkend fenomeen dat de Brabantse clubs UDI’19, Blauw Geel’38 en vv Gemert heeft gedwongen tot een gezamenlijke actie. Met de ondertekening van een convenant geven deze verenigingen een krachtig signaal af tegen agressie en ongewenst gedrag op en rondom de voetbalvelden. Tini van Hek van UDI’19 benadrukt dat dergelijk gedrag niet getolereerd zal worden. De aanleiding voor UDI’19 om in 2013 de commissie Sportiviteit en Respect op te richten, was de tragische dood van een grensrechter in Almere in 2012. De club constateert een escalatie van incidenten, zowel in heftigheid als in de leeftijd van de betrokkenen, wat een negatieve impact heeft op de inzet van vrijwilligers. De club stelt dat, hoewel de KNVB een rol speelt, het essentieel is dat clubs zelf de verantwoordelijkheid nemen en in gesprek blijven met hun leden. De focus ligt op preventie en het handhaven van normen en waarden. Jelle Lubberts van Blauw Geel’38 deelt de bezorgdheid over de negatieve sfeer die incidenten kunnen veroorzaken en erkent dat de aanpak van de KNVB niet altijd volstaat. De samenwerking is gericht op het verbeteren en voorkomen van incidenten, met initiatieven zoals bewustwordingsactiviteiten en scholing voor trainers en leiders om een positiever sportklimaat te bevorderen. Blauw Geel’38 legt de nadruk op de jeugd, die in een veilige omgeving plezier moet kunnen beleven aan het voetbal, vrij van de frustraties van volwassenen. Sabine van de Wetering van vv Gemert signaleert een maatschappelijke verharding die zich vertaalt naar het sportveld. Ze onderstreept dat respect en acceptatie cruciaal zijn, ongeacht culturele achtergronden, en dat agressie onaanvaardbaar is. Van de Wetering spreekt de hoop uit dat de gezamenlijke inspanningen leiden tot een reductie van incidenten en dat de clubs een positief voorbeeld kunnen stellen. De clubs nodigen andere voetbalverenigingen nadrukkelijk uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief, in de overtuiging dat een collectieve aanpak de sleutel is tot een sportiever en respectvoller voetbal.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brabantse huisartsen waarschuwen patiënten na datalek ChipSoftDiverse Brabantse huisartsenpraktijken, waaronder Fonkelzorg en Heikant, informeren patiënten over mogelijke datadiefstal na een hack bij softwareleverancier ChipSoft. Verdachte telefoontjes en berichten worden gemeld, en zorgportalen zijn uit voorzorg offline gehaald. De Autoriteit Persoonsgegevens is geïnformeerd.

Read more »

Brabantse Huisartsen Waarschuwen Patiënten na Datalek ChipSoft: Persoonlijke Gegevens Mogelijk GesteeldDiverse Brabantse huisartsenpraktijken waarschuwen patiënten voor mogelijke diefstal van persoonlijke gegevens na een hack bij softwareleverancier ChipSoft. Patiënten wordt geadviseerd alert te zijn op verdachte communicatie. Zorgportalen zijn tijdelijk uitgeschakeld.

Read more »

Brabantse asperges van Arjan de Haas verkozen tot lekkerste van 2026Arjan de Haas uit Nuenen heeft de verkiezing van de lekkerste Brabantse asperges gewonnen. Zijn tuinbouwbedrijf, dat al jaren deelneemt, behaalde de overwinning dankzij verbeteringen in zowel smaak als uiterlijk. De jury, bestaande uit tien experts, beoordeelde 25 telers op geur, rijpheid, nasmaak en vooral smaak, waarbij het uiterlijk ook zwaar meewoog.

Read more »

Brabantse asperges van Tuinbouwbedrijf De Haas verkozen tot lekkerste van 2026Arjan de Haas uit Nuenen wint met zijn Brabantse asperges de titel 'lekkerste van Brabant 2026'. Naast smaak speelde ook het uiterlijk een belangrijke rol in de beoordeling door een jury van tien experts.

Read more »

Zorgen om datalek bij Brabantse huisartsen na cyberaanvalPatiënten van minstens vijf Brabantse huisartsenpraktijken maken zich grote zorgen nadat hun medische dossiers mogelijk zijn gestolen door cybercriminelen. Fonkelzorg en huisartsenpraktijk Heikant zijn onder de getroffen praktijken. De gestolen gegevens betreffen patiëntendossiers beheerd door softwareleverancier ChipSoft. Dit incident zaait twijfel bij patiënten over de vertrouwelijkheid van hun medische informatie.

Read more »

Tactische blunder kost Van der Breggen zege in Brabantse Pijl; Amstel Gold Race in het vizierAnna van der Breggen greep naast de zege in de Brabantse Pijl na een tactische misstap in de slotfase. Een geplande sprint van ploeggenote Mischa Bredewold mislukte, waardoor de zege naar Célia Gery ging. De focus verschuift nu naar de Amstel Gold Race, met uitgebreide live-uitzendingen.

Read more »