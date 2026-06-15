Brabantse omgevingsdiensten helpen bedrijven bij afschaffing PFAS-blusschuim

De drie Brabantse omgevingsdiensten ondersteunen bedrijven bij de overgang naar PFAS-vrije brandblusinstallaties. Meer dan honderd bedrijven in Noord-Brabant moeten hun systemen aanpassen vanwege Europese wetgeving. PFAS is schadelijk voor mens en milieu en moet zo snel mogelijk worden vervangen. Bedrijven die niet meewerken lopen een bestuurlijke boete op.

De drie Brabantse omgevingsdiensten ondernemen actie om bedrijven te helpen bij de overgang naar brandblusinstallaties die geen PFAS -houdend blusschuim gebruiken. In Noord-Brabant zijn momenteel meer dan honderd bedrijven actief die nog steeds giftige PFAS stoffen gebruiken in hun blusinstallaties.

Dit betreft vooral bedrijven met grote installaties, zoals die in de logistiek, grotere opslagbedrijven en de zware chemische industrie. De bedrijven worden verplicht een plan op te stellen voor de vervanging van PFAS-blusschuim door milieuvriendelijkere alternatieven. Een dergelijk plan is voortkomst uit een Europese regelgeving die streeft naar een verbod of strenge beperking van PFAS-zelfs zo snel mogelijk. In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op de naleving en wil dat bedrijven het gebruik van PFAS beperken.

Het vervangen van het blusmiddel is niet de enige stap; de blusinstallaties zelf moeten grondig worden schoongemaakt en er moeten nieuwe ontwerpen en plannen worden opgesteld. Deze plannen en ontwerpen worden nagekeken door de brandweer en de omgevingsdienst. De drie Brabantse omgevingsdiensten hechten eraan toe dat de overheid naar veilige blusschuim zonder PFAS verloopt en gaan daarom met bedrijven in gesprek om tot een realistische planning te komen. Indien bedrijven niet meewerken, kunnen ze geconfronteerd worden met bestuurlijke boetes.

PFAS staat voor een groep van duizenden chemische stoffen die in de natuur niet afbreken. Ze kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige soorten zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend. PFAS kan het milieu binnendringen via lozingen en emissies van bedrijven, maar wordt ook veel gebruikt in brandblusinstallaties en door de brandweer. Het is belangrijk dat de overgang zorgvuldig en veilig verloopt om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen





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