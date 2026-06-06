Brabantse natuurwaarnemingen: eikenkameelhalshoutwesp, koortsvliegen en boktorren

Frans belicht verschillende insectenwaarnemingen in Brabant, waaronder een zeldzame wesp, de paring van koortsvliegen met donkerbruine ogen, agaatvlinders en een onschadelijke paarse metaalboktor. Ook een prijsvraag met een boek van het Van Gogh Nationaal Park komt aan bod.

Deze week behandelt Frans een bijzondere vondst in Moergestel, betrekking hebbend op een Bug, mogelijk een eikenkameelhalshoutwesp, een recent in Nederland gesignaleerde soort. Daarnaast gaat het over een photo van twee koortsvliegen, waarbij de mannelijke exemplaren donkerbruine ogen hebben, en de vraag of ze paren.

Ook worden twee aan elkaar vastzittende vlinders besproken, waarschijnlijk een agaatvlinder, en er is een vraag van Monique over een paarse metaalboktor, een onschadelijke en zeldzame soort. De publicatie is的特性 twee van een Stuifmail, die zondagochtelijk zal verschijnen. Een winnaar van een prijsvraag ontvangt een boek geschonken door het Van Gogh Nationaal Park. Insecten worden omschreven als ongewervelde dieren met zes poten, een lichaam in drie delen en meestal twee paar vleugels; vliegen behoren daarbij.

Over de eikenkameelhalshoutwesp: vrouwtjes leggen eieren in eiken-, esdoorn- of iepehout en zetten tegelijkertijd schimmelsporen af, waarmee de larven in symbiose leven. Over koortsvliegen: mannetjes hebben grote, samengestelde, donkerbruine ogen en zijn kleiner dan vrouwtjes, met doorzichtige vleugels. Paring begint mannetjes die vrouwtjes in een zwerm lokken. Het vrouwtje legt eieren in humusrijke grond en beide sterven kort daarna.

Over agaatvlinders: nachtvlinders uit de uilenfamilie, met rupsen die leven op kruiden en struiken; overwinteren als rups of pop. Over de paarse metaalboktor: niet gevaarlijk, leeft op nectar en stuifmeel, komt voor op hogere zandgronden, activeert schemering en nacht. De tekst is herschreven zonder herhaalde labels en met nadruk op de nieuws content; lege strings zijn niet nodig omdat er wel degelijk nieuwscontent aanwezig is





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Eikenkameelhalshoutwesp Koortsvlieg Agaatvlinder Metaalboktor Brabant Insecten Paring Nederland

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