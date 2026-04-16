Brabantse Huisartsen Waarschuwen Patiënten na Datalek ChipSoft: Persoonlijke Gegevens Mogelijk Gesteeld

Diverse Brabantse huisartsenpraktijken waarschuwen patiënten voor mogelijke diefstal van persoonlijke gegevens na een hack bij softwareleverancier ChipSoft. Patiënten wordt geadviseerd alert te zijn op verdachte communicatie. Zorgportalen zijn tijdelijk uitgeschakeld.

Diverse huisartsenpraktijken in de provincie Noord-Brabant hebben hun patiënten een dringende waarschuwing doen uitgaan met betrekking tot de mogelijke diefstal van gevoelige persoonlijke gegevens uit hun geautomatiseerde systemen. Deze zorgwekkende ontwikkeling hangt direct samen met een recente beveiligingsinbreuk bij ChipSoft, een gerenommeerde leverancier van medische software. Praktijken zoals Fonkelzorg, met meerdere vestigingen verspreid over Den Bosch, Uden, Oss en Eindhoven, en de huisartsenpraktijk Heikant in Veldhoven, hebben hun patiënten actief geïnformeerd en geadviseerd alert te zijn op verdachte communicatie, waaronder onverwachte telefoontjes, e-mails, sms-berichten en appjes. Deze waarschuwingen zijn erop gericht om patiënten te beschermen tegen mogelijke phishingaanvallen of andere vormen van identiteitsfraude die voortvloeien uit de datalek.

Het nieuws kwam donderdagmiddag aan het licht toen ChipSoft zelf het omvangrijke datalek bevestigde. Hierbij zijn de medische gegevens van talloze patiënten buitgemaakt tijdens de hack van de voorgaande week. Topman Hans Mulder van ChipSoft heeft in een reactie verklaard dat het bedrijf zich volledig inzet om de getroffen klanten in deze delicate situatie zo adequaat mogelijk te ondersteunen en de impact te minimaliseren. De huisartsenposten hebben, conform de wettelijke verplichtingen, het datalek onverwijld gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. Als voorzorgsmaatregel hebben de posten tijdelijk hun zorgportaal uitgeschakeld om verdere ongeautoriseerde toegang te voorkomen en de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de reguliere patiëntenzorg hierdoor geen hinder ondervindt en zonder onderbreking doorgang vindt.

De ontdekking van de cyberaanval bij ChipSoft vond plaats op dinsdag 6 april. Na de initiële vaststelling van de inbreuk werden de aangesloten ziekenhuizen en huisartsenpraktijken die gebruikmaken van de softwareoplossingen van het bedrijf onmiddellijk op de hoogte gesteld. De impact van de hack bij ChipSoft op de Brabantse ziekenhuizen die eveneens van hun diensten afnemen, lijkt beperkt te zijn gebleven. Het Bravis en het Bernhoven Ziekenhuis hebben er vorige week voor gekozen om, uit voorzorg en om de veiligheid van hun patiëntgegevens te garanderen, hun patiëntenportaal gedurende een bepaalde periode offline te halen. Deze maatregel, hoewel ingrijpend voor de directe toegang tot online diensten, toont de proactieve houding van de zorginstellingen bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van patiëntendossiers na dergelijke beveiligingsincidenten. De gebeurtenissen onderstrepen de constante noodzaak voor robuuste cybersecuritymaatregelen binnen de zorgsector





