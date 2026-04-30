Brabantse bouw kampt met dreigend personeelstekort door vergrijzing

De bouwsector in Brabant ziet een zorgwekkende toename van het personeelstekort door de vergrijzing. Een groot deel van de werknemers is 60 jaar of ouder en zal de komende jaren met pensioen gaan, terwijl het aantrekken van nieuwe vakmensen moeizaam verloopt. Dit bedreigt de groei van bouwbedrijven en vraagt om structurele oplossingen.

De bouwwereld in Brabant staat voor een serieuze uitdaging: een toenemend tekort aan personeel door de vergrijzing. Een aanzienlijk deel van de huidige beroepsbevolking, namelijk elf procent, is 60 jaar of ouder.

Dit betekent dat de komende jaren een grote groep ervaren vakmensen met pensioen zal gaan, wat een gat achterlaat dat moeilijk te vullen is. Bouwbedrijven in de provincie ervaren al nu al grote moeite om geschikte vervanging te vinden. De zoektocht naar nieuwe timmerlieden, metselaars en andere specialisten stuit op aanhoudende problemen. De oorzaken van dit personeelstekort zijn divers.

Ten eerste zijn de beste en meest ervaren vakmensen vaak al in dienst bij andere bedrijven en staan ze niet open voor een nieuwe uitdaging. Bedrijven doen er alles aan om hun waardevolle medewerkers te behouden, wat de concurrentie om talent nog groter maakt. Daarnaast zien we een toename van het aantal zelfstandige ondernemers, zzp'ers, in de bouwsector.

Hoewel zzp'ers een flexibele oplossing bieden voor specifieke klussen, is het lastig om hun inzet te plannen en te coördineren, omdat zij hun eigen tijd indelen. Een ander knelpunt is de moeite die bouwbedrijven hebben om jonge mensen via scholen en opleidingen te werven. Ondanks inspanningen om BBL'ers (beroepsbegeleidende leerlingen) aan te trekken en te behouden, blijft de bouwwereld kampen met een negatief imago.

Veel jongeren worden aangemoedigd om te gaan studeren in plaats van een ambacht te leren, waardoor de instroom van nieuwe vakmensen beperkt blijft. Dit resulteert in een vicieuze cirkel waarin de sector steeds afhankelijker wordt van een vergrijzende beroepsbevolking. De gevolgen van het personeelstekort zijn al merkbaar. Bedrijven zien zich genoodzaakt om minder werk aan te nemen om de beschikbare capaciteit niet te overbelasten, wat de groei belemmert.

De situatie is zorgwekkend voor zowel grote als kleine bouwbedrijven. Zo maakt Mark Priems van Priems Bouw in Bladel zich zorgen over de naderende pensionering van zes van zijn twintig medewerkers, waarvan sommigen mogelijk zelfs eerder zullen stoppen vanwege fysieke klachten. Hij ziet het somber in en verwacht dat het moeilijk zal zijn om geschikte vervanging te vinden.

De trend onder jongeren om als zzp'er aan de slag te gaan, in de hoop op een hoger inkomen, maakt de situatie nog complexer. Ook het aannemen van 50-plussers brengt risico's met zich mee, aangezien de vraag is of zij nog in staat zijn om het zware fysieke werk te verrichten. Een recent voorbeeld van een aangenomen medewerker in die leeftijdscategorie die binnen anderhalve week uitviel door rugproblemen, illustreert dit probleem.

De bouwsector staat dus voor een fundamentele uitdaging die vraagt om structurele oplossingen, zoals het verbeteren van het imago van de sector, het aantrekkelijker maken van ambachtelijke beroepen voor jongeren en het faciliteren van omscholing voor mensen uit andere sectoren





