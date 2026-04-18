Brabantse amateurclubs bundelen krachten tegen sportiviteitsproblemen op voetbalvelden

Drie Brabantse amateurvoetbalclubs, UDI’19, Blauw Geel’38 en vv Gemert, hebben een convenant ondertekend om het groeiende aantal incidenten van wangedrag op en rond de velden aan te pakken. Ze zetten in op preventie, bewustwording en gezamenlijke activiteiten om respect en sportiviteit te bevorderen, en nodigen andere verenigingen uit zich aan te sluiten.

Het aantal incidenten op en rondom voetbalvelden neemt zorgwekkend toe, een trend die de Brabantse amateurclubs UDI’19, Blauw Geel’38 en vv Gemert met groeiende bezorgdheid constateren. Om dit ongewenste gedrag effectief aan te pakken, hebben deze drie verenigingen zaterdagmiddag gezamenlijk een convenant ondertekend. Tini van Hek, namens UDI’19, benadrukt de duidelijke boodschap: “Als je naar ons sportpark komt om je agressie kwijt te raken, ben je hier absoluut aan het verkeerde adres.

” De tragische dood van een grensrechter in december 2012, tijdens een jeugdwedstrijd in Almere, diende als een wake-up call voor UDI’19 en leidde in 2013 tot de oprichting van een specifieke commissie gericht op sportiviteit en respect. Van Hek deelt zijn observaties: “Soms denk je dat dit soort gruwelijkheden elders gebeuren, maar helaas kan zoiets ook hier in Uden plaatsvinden. We ervaren regelmatig dat er een gebrek aan respect is en zien dat het aantal incidenten gestaag toeneemt. De situatie wordt heviger, en opvallend genoeg zijn de betrokkenen steeds jonger. Dit leidt er zelfs toe dat waardevolle vrijwilligers hierdoor de handdoek in de ring willen gooien.” De incidenten die de clubs meemaken zijn divers en variëren van verhitte ruzies op en naast het veld tot discriminatie en het uitschelden met ziektes. Van Hek vergelijkt het met de professionele sport, waar de VAR zorgt voor extra controle, en stelt: “Onze scheidsrechters hebben geen ogen in hun achterhoofd, maar het is onvoorstelbaar wat ze soms te verduren krijgen. Een beslissing moet je accepteren, zelfs als er een fout is gemaakt. Moet je daarvoor schelden of een deur intrappen?” UDI’19 zet met hun commissie primair in op preventie. “Wij staan voor onze normen en waarden,” aldus Van Hek. “Natuurlijk speelt de KNVB een cruciale rol in de bestrijding van incidenten, maar wij, als club, kennen de mensen die ons sportpark bezoeken. Het is essentieel om altijd het gesprek met hen te blijven aangaan.” Het idee voor een nauwere samenwerking tussen UDI’19 en Blauw Geel’38 ontstond enkele jaren geleden na een incident tussen meidenteams van beide verenigingen. Jelle Lubberts, bestuurslid van Blauw Geel’38, beaamt dat er vaker incidenten plaatsvinden dan gewenst is, en dat deze soms de algehele sfeer verpesten. “Lange tijd dachten we dit zelfstandig het hoofd te kunnen bieden en haalden we informatie op bij de KNVB, maar het bleek niet voldoende,” legt hij uit. Het gezamenlijke doel van deze samenwerking is duidelijk geformuleerd: handhaven, herstellen, verbeteren en voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het organiseren van gezamenlijke activiteiten om de bewustwording te vergroten, en door het opzetten van voorlichtingsmomenten voor trainers en leiders, met als doel een sterker pedagogisch sportklimaat te creëren. Bij Blauw Geel’38 ligt de nadruk met name op de jeugd. “Jonge spelers komen hier om plezier te hebben en te voetballen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over schreeuwende ouders langs de kant,” stelt Lubberts. “Bewustwording is ontzettend belangrijk, en dat op een positieve manier. We gaan bijvoorbeeld volgend seizoen iedereen bij de poort verwelkomen met de boodschap dat het gaat om plezier en niet om het botvieren van persoonlijke frustraties.” Sabine van de Wetering van vv Gemert constateert een algemene verharding in de maatschappij. “We hebben te maken met verschillende mensen en culturen, wat in het dagelijks leven al complex kan zijn, en dat vertaalt zich ook naar het sportveld,” zegt ze. “Er zijn zowel kleine als grote incidenten, maar het is van cruciaal belang dat we aangeven dat dit niet acceptabel is. Zelf ben ik verenigingsscheidsrechter, en een shirtje trekken is echt geen ramp. Een excuus en doorgaan is voldoende. Respect voor elkaar is daarbij het allerbelangrijkste.” Ze spreekt haar vertrouwen uit dat het aantal incidenten zal afnemen. “Ik zie wel eens bedrijven met allerlei veiligheidsmaatregelen die er trots op zijn dat er al een lange tijd geen incident is geweest. Dat is iets waar wij ook naar moeten streven en waarvoor we het goede voorbeeld moeten geven. De wereld is al hard genoeg, laten we het hier op het sportveld sportief houden.” De drie betrokken clubs roepen andere voetbalverenigingen van harte op om zich aan te sluiten bij dit belangrijke samenwerkingsverband om zo gezamenlijk een veiliger en sportiever sportklimaat te creëren





