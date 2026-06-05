Brabant keert Energieperspectief 2050 goed: grote rol voor zon, wind en waterstof

Provinciale Staten in Brabant hebben het Energieperspectief 2050 goedgekeurd, waarin de koers wordt uitgezet voor een klimaatneutrale energievoorziening. Wind- en zonne-energie, waterstof en warmte worden de hoekstenen, terwijl over kernenergie verdeelde meningen bestaan. Ook worden initiatieven voor groen gas en lokale energiegemeenschappen besproken.

In 2050 moet de energievoorziening in Brabant klimaatneutraal zijn. Daarvoor moeten flinke stappen worden gezet. Om die te zetten, hebben Provinciale Staten vrijdag het Energieperspectief 2050 aangenomen.

Daarin wordt de koers uitgezet voor het Brabants energiesysteem van de toekomst. Wind- en zonne-energie krijgen daarin een grote rol, net als waterstof en warmte. In beperkte mate wordt ook naar kernenergie gekeken, al zijn de meningen onder politici nog verdeeld over de grootte van die rol. Gedeputeerde Eric Maes (duurzaamheid) schetste eerder dit jaar het Energieperspectief 2050.

Als belangrijkste benoemde hij toen het uitbreiden en verzwaren van het overbelaste elektriciteitsnet en het inzetten op een energiemix van zon, wind, waterstof en warmte. Zijn plannen werden grotendeels goedgekeurd door Provinciale Staten. Op enkele punten wensten partijen de koers van de gedeputeerde bij te sturen. Zo wilden SP, GroenLinks, PvdA en D66 dat een mogelijke lening van het Nationaal Warmtefonds, die de provincie momenteel verkent, als concrete maatregel in het Energieperspectief kan worden opgenomen.

Met dat geld wil de provincie leningen uitgeven om woningen te verduurzamen met bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of warmtepompen. De linkse partijen wilden op deze manier afspraken over woningverduurzaming vastleggen. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde ook voor een voorstel om lokale initiatieven te ondersteunen, zoals energiegemeenschappen en energiedelen. Een voorstel van CDA en D66 om een burgerberaad te organiseren strandde al voor de stemming.

Die partijen wilden dat graag, maar gedeputeerde Maes vond dat niet het juiste middel. Hij wees op de kosten en op het gegeven dat het beleid al loopt. Onder meer Lokaal Brabant, BBB, ChristenUnie-SGP en CDA vonden dat er nog niet genoeg wordt gedaan met groen gas. Dat wordt onder meer geproduceerd via de vergisting van biomassa.

De gedeputeerde ziet groen gas als een klein onderdeel van de energievoorziening en is 'bewust geen drager', mede om te voorkomen dat de productie van groen gas de vraag naar mest doet toenemen. Op initiatiatief van Lokaal Brabant, VVD en 50PLUS moet Maes nu alsnog aan de slag om groen gas 'nadrukkelijker te positioneren als bouwsteen'. Van uiterst-rechtse partijen JA21 en PVV was er weinig enthousiasme over de duurzame plannen.

Zij vinden zon- en windstroom te onvoorspelbaar, zeker in de winter, en te duur en geven daarom de voorkeur aan kernenergie. Tot daar genoeg van beschikbaar is, moet Brabant vooral fossiele energie blijven gebruiken, vinden deze partijen. BBB en ChristenUnie-SGP deden een voorstel om leveringszekerheid in de winter maanden (als de zon minder schijnt) verder uit te werken, dat op een meerderheid kon rekenen.

Van de partijen moet er meer aandacht naar manieren om duurzaam opgewekte energie op te slaan, bijvoorbeeld door er waterstof mee te produceren. Over de rol van kernenergie in de energiekoers was vrijdag meer discussie, ook binnen de coalitie. De VVD en Lokaal Brabant deden een voorstel voor meer onderzoek naar kernenergie samen met Volt, 50PLUS en JA21, genoeg voor een meerderheid. Deze partijen zien vooral heil in de nad komende kleine kernreactoren (SMR's).

Terwijl coalitiepartners GroenLinks, PvdA, SP en D66 juist niet teveel geld en tijd willen steken in kernenergie. Net als de gedeputeerde vinden zij dat het Rijk eerst aan zet is en Brabant pas eventueel aan moet haken als de kleine kernreactoren verder zijn ontwikkeld





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energieperspectief 2050 Brabant Klimaatneutraal Zonne-Energie Windenergie Waterstof Kernenergie Groen Gas Provincie Provinciale Staten Eric Maes Energiemix Verduurzaming Woningen Nationaal Warmtefonds Energiegemeenschappen SMR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Werkzaamheden aan provinciale weg gaan jaar langer durenHet groot onderhoud aan de N468 tussen Maasland en de A4 bij Schipluiden loopt opnieuw vertraging op. De provincie Zuid-Holland verwacht nu dat een deel van de werkzaamheden pas in 2029 klaar is.

Read more »

Brabant Talenten Fonds geeft financieel steuntje aan topsportersVeel talentvolle topsporters dromen van een mooie carrière, maar dat is uiteindelijk voor weinigen weggelegd. Om Brabanders een financieel steuntje in de rug te geven, is er sinds dit jaar een Brabant Talenten Fonds.

Read more »

Brabant voldoet niet aan Europese waterdoelenDe provincie Brabant voldoet niet aan de Europese waterdoelen en dat zal ook niet lukken voor de wettelijke deadline van 22 december 2027. Ook de volgende deadline, in 2033, is niet haalbaar.

Read more »

Snelweg en provinciale weg dit weekend dicht vanwege werkzaamhedenDe A44 is van vrijdagavond tot zaterdagochtend in beide richtingen dicht. Daarnaast is de N209 het hele weekend afgesloten. In beide gevallen vanwege wegwerkzaamheden.

Read more »