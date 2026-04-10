Brabant in de Versnelling: Provinciebestuur Stelt Prioriteiten voor Toekomst

In de aanloop naar de verkiezingen zet het Brabantse provinciebestuur de focus op het aanpakken van het woningtekort, de stikstofcrisis en het overvolle stroomnet. Belangrijke besluiten staan gepland, ondanks budgettaire beperkingen en internationale onzekerheid. De provincie investeert in infrastructuur, duurzaamheid en gezondheidszorg, en zet in op landelijk stikstofbeleid.

Het provinciebestuur van Brabant staat voor een cruciale periode, met een reeks uitdagingen die om dringende aanpak vragen, zelfs in de laatste fase van de huidige bestuursperiode. De problemen zijn divers en omvatten het aanhoudende woningtekort, de complexe stikstofcrisis en de overbelasting van het elektriciteitsnet.

In normale omstandigheden zou een coalitie in haar laatste jaar wellicht terughoudender opereren, maar in deze 'onzekere tijden' kiest Gedeputeerde Staten ervoor om het roer vast te houden en actief te blijven. De focus ligt op het nemen van belangrijke besluiten in het komende jaar, waarbij de provincie de uitdagingen wil aanpakken die de leefbaarheid en economische ontwikkeling van Brabant direct beïnvloeden. De urgentie van de situatie wordt benadrukt door de dringende noodzaak om ruimte te creëren voor diverse belangen, van defensie-uitbreiding tot verduurzaming van de landbouw en uitbreiding van het energienetwerk.\Een van de meest urgente kwesties is de ruimtelijke ordening, waar de provincie al langer benadrukt dat niet alles tegelijkertijd en overal kan. Dit is duidelijk zichtbaar in het dossier van Moerdijk, waar in juni een richtinggevend besluit moet vallen over de eventuele opheffing van het dorp. Dit is het gevolg van de uitbreiding van de haven en het industrieterrein, alsook de komst van nieuwe energievoorzieningen. De provincie en het Rijk hebben nog geen definitieve beslissing genomen, maar de druk om tot een oplossing te komen is groot. Ondertussen blijft de provincie geconfronteerd met de aanzienlijke taak om tot 2035 164.000 woningen te bouwen, een gemiddelde van 14.000 per jaar. Het realiseren van deze doelstelling wordt bemoeilijkt door de stikstofproblematiek, hoge kosten, personeelstekorten en de beperkingen van het elektriciteitsnet. De provincie hoopt via de nieuwe Nota Ruimte van het Rijk meer duidelijkheid te krijgen over wat wel en niet past binnen Brabant. Naast ruimtelijke uitdagingen, kampt de provincie ook met budgettaire beperkingen. Bezuinigingen vanuit het Rijk, resulterend in 27 miljoen euro minder inkomsten, en de verwachting van een verdere daling van 30 miljoen euro per jaar, dwingen tot heroverweging van prioriteiten. Internationale onrust en verschuivingen binnen de Europese Unie, die mogelijk leiden tot meer investeringen in defensie en minder in andere sectoren, compliceren de situatie.\Ondanks de uitdagingen blijft het college zich inzetten voor bestaande projecten en ambities. Zo wordt er extra geld uitgetrokken voor het verruimen van rivieren, met een extra kostenpost van 5 miljoen euro. Dit is cruciaal voor de hoogwaterveiligheid in Brabant. Daarnaast is de provincie voornemens een regionaal warmtebedrijf op te richten, waardoor de warmtevoorziening voor huishoudens en bedrijven in collectieve handen komt. De verwachting is dat dit begin 2027 operationeel zal zijn. Een andere ambitie is de realisatie van een behandelcentrum voor patiënten die kampen met de gevolgen van Q-koorts of corona, met de focus op het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Op het gebied van stikstofbeleid lijkt er eindelijk beweging te komen, met de toezegging van een landelijk beleid door de Tweede Kamer. De plannen van het huidige kabinet lijken grotendeels overeen te komen met de reeds bestaande plannen van Brabant, zoals het sturen op individuele uitstootdoelen per bedrijf. Voor een volgende coalitie ligt er alvast 400 miljoen euro klaar voor nieuwe plannen, waardoor ze met een solide basis kunnen starten





