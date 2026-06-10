Boven 25.000 euro opgehaald voor Jeugdeducatiefonds in herinnering aan overleden marathonloper

Een inzamelingsactie voor het Jeugdeducatiefonds, opgezet door de nabestaanden van de student die overleed tijdens de Utrecht Marathon, heeft in korte tijd al ruim 25.000 euro opgebracht. De keuze voor dit goede doel is symbolisch: de student had zijn scriptie gewijd aan de gevolgen van opgroeien in armoede.

In slechts enkele dagen is een inzamelingsactie, opgezet in het teken van de overleden student van de Utrecht Marathon , tot meer dan 25.000 euro opgeschoten.

De nabestaanden hebben deze actie gelanceerd voor het Jeugdeducatiefonds, een organisatie die kinderen ondersteunt die in armoede opgroeien. De keuze voor dit goede doel is diep persoonlijk: de student had voor zijn scriptie onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van het opgroeien in een gezin met financiële problemen. Volgens zijn familie was dit een onderwerp dat hem veel betekende, en op deze manier hopen zij zijn nalatenschap te eren en een tastbaar verschil te maken voor anderen.

"In plaats van bloemen vragen wij om een vrijwillige bijdrage," luidde het appèl van de nabestaanden. De tragedie speelde zich af tijdens de Utrecht Marathon, halverwege het parcours op de Beukenhout in Houten. De student, die lid was van de studentenvereniging C.S. Veritas, raakte daar zondag onwel.

Ondanks reanimatiepogingen werd hij overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij dinsdag overleed. Zijn onverwachte dood veroorzaakte groteontroering binnen de universiteitsgemeenschap en verder. Zijn vereniging kondigde een rouwperiode af en schrapte geplande activiteiten als teken van respect. Op de website van de inzamelingsactie zijn de reacties op zijn overlijden ontroerend.

Meer dan 1300 mensen hebben inmiddels een donatie gedaan, vaak vergezeld van een persoonlijke boodschap. Eén persoon schreef: "Ik dacht altijd bij hem: wat jij later ook gaat doen, je gaat de mensen om je heen blij maken.

" Een anonieme donateur voegde toe: "Jij veranderde in jouw leven meer levens ten goede dan menig ander" bij een gift van meer dan 200 euro. De actie loopt nog ongeveer een maand. Het opgehaalde geld zal door het Jeugdeducatiefonds worden ingezet om kinderen te helpen met onder andere leermateriaal, extra begeleiding of financiering van een schoolreisje, zo hopen de nabestaanden een klein maar betekenisvol verschil te maken namens hun liefde





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Inzameling Utrecht Marathon Student Jeugdeducatiefonds Dood

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