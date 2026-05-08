Bouw wooncomplex voor arbeidsmigranten in Hoogeveen gaat definitief door

Na jarenlang protest en juridische obstakels is de bouw van een wooncomplex voor 420 arbeidsmigranten in Hoogeveen definitief goedgekeurd. Buurtbewoners en bedrijven waren bezorgd over overlast, maar de gemeente juicht het plan toe als oplossing voor het woningtekort.

De bouw van een wooncomplex voor arbeidsmigranten in de oude graanfabriek in Hoogeveen gaat definitief door. Een eerder ingediend bezwaar bij de rechtbank is inmiddels ingetrokken, waardoor de vergunning nu definitief is.

Het complex, een initiatief van SVZ en E&A Wonen, moet verrijzen op de voormalige locatie van de graanfabriek langs de Dr. Anton Philipsstraat. Hier kunnen straks 420 arbeidsmigranten verblijven. De plannen hebben echter al jarenlang voor protest gezorgd onder buurtbewoners en bedrijven in de omgeving. Omwonenden vrezen voor overlast en lawaai, en vinden dat het complex niet past in de buurt.

Ze zijn bang voor 24 uur per dag geluidsoverlast. Bedrijven in de omgeving zijn bezorgd over de toekomstige mogelijkheden om uit te breiden en vinden dat een arbeidsmigrantencomplex niet thuishoort op industrieterrein De Wieken. De initiatiefnemers van het project hebben aangegeven rekening te houden met de klachten van de omgeving. Op hun website geven ze aan zich nu te richten op een zorgvuldige uitvoering en de omgeving actief te blijven informeren over de vervolgstappen.

De gemeente Hoogeveen juicht het plan toe en ziet de appartementen als een welkome oplossing voor het tekort aan tijdelijke onderkomens voor arbeidsmigranten. Bovendien creëert het project ruimte op de woningmarkt. In 2023 leek de vergunning al rond, maar werd deze ingetrokken omdat volgens de gemeente de juiste route niet was bewandeld voor de komst van het wooncomplex. Samen met de initiatiefnemers werd opnieuw een vergunning aangevraagd, die in de zomer van 2025 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De laatste blokkade was een bezwaar tegen het project, dat nog bij de rechtbank lag. Dit bezwaar is nu ingetrokken, waardoor de weg vrij is voor de bouw.





