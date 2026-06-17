Bouw 1000 woningen De Bilt waarschijnlijk uitgesteld

De bouw van 1000 woningen in De Bilt wordt waarschijnlijk uitgesteld wegens stroomnetwerkproblemen.

Bouw van 1000 woningen in De Bilt waarschijnlijk uitgesteld wegens stroomnetwerkproblemen. De gemeente De Bilt hoopt nog op een goede afloop, maar het lijkt kansloos.

De bouw van de woningen zou kunnen worden uitgesteld omdat ze niet op het stroomnetwerk aangesloten kunnen worden. Stedin, de netbeheerder, heeft een lijst gepubliceerd met woningbouwprojecten die ondanks het overvolle stroomnetwerk toch (deels) door kunnen gaan. De drie projecten in De Bilt staan op deze lijst, maar met de mededeling dat er geen woningen gebouwd kunnen worden totdat de benodigde netverzwaringen gereed zijn. Dit is later dan 2029.

De gemeente De Bilt heeft aangekondigd dat ze overleggen met Metropool Regio Utrecht en Stedin om de projecten wederom aan te leveren. De projectontwikkelaars hopen nog op een goede afloop, maar het lijkt kansloos





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De Bilt Woningbouw Stroomnetwerk Stedin Gemeente

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