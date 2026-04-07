Boulahrouz kritisch op Tengstedt: 'Dit zie je bij de amateurs'

Khalid Boulahrouz uit kritiek op de prestaties van Feyenoord-spits Casper Tengstedt na de 0-0 wedstrijd tegen FC Volendam. De analist maakt vergelijkingen met amateurvoetbal en twijfelt aan de kwaliteit van de spits. Er wordt ook ingegaan op de bredere context van de wedstrijd, waaronder de blessures bij Feyenoord en de prestaties van andere spelers.

Khalid Boulahrouz is niet onder de indruk van Casper Tengstedt . De analist uit zijn verbazing over een gemiste kans van de Feyenoord spits in de wedstrijd tegen FC Volendam, die eindigde in 0-0. Boulahrouz maakt een vergelijking met amateurvoetbal, waarbij hij de kwaliteit van Tengstedt in twijfel trekt. 'Het gaat al een tijdje niet goed bij Feyenoord . Er is veel pech, met blessures die opspelen.

Maar ik kijk toch ook vooral naar de kwaliteit van de spelers', begint Boulahrouz in de uitzending van Ziggo Sport. 'Als ik op de bank zou zitten als spits, zou ik super gretig zijn als ik een kans krijg om uit te halen.' De analist focust specifiek op een kans voor Tengstedt in de 83e minuut. 'Als je zo'n moment krijgt, zelfs al is het niet helemaal vrij, dan moet je toch proberen om de bal tussen de palen te schieten. Dat zie je op zondag bij de amateurs: de bal is ongeveer te zien en dan wordt er geprobeerd hem te raken.'\De oud-international van Oranje vervolgt: 'Je mag van een spits die geld heeft gekost verwachten dat hij de bal richting het doel schiet. Geef de keeper de kans om een fout te maken of een andere speler een rebound te benutten. Dit lijkt meer op het verbeteren van statistieken. Hetzelfde geldt voor die kopbal van Sliti. Het is een kwestie van kwaliteit. Dit is niet iets dat je als trainer kunt aanleren, maar wel iets waar een speler aan kan werken.' Verder wordt in de tekst een anekdote aangehaald over antisemitische spreekkoren en leuzen, waarbij een Ajax-fan pleit voor een einde hieraan. Ook wordt de bestuursstructuur van voetbalclubs ter sprake gebracht en de reactie daarop van fans. Tot slot wordt een positieve noot aangeslagen over PSV, met de nadruk op de warme clubcultuur en de terugkeer van oud-spelers





