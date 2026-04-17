Bosz verdedigt Van Persie: 'Hij is een goede trainer'

PSV-trainer Peter Bosz spreekt lovende woorden over Feyenoord-collega Robin van Persie, ondanks de kritiek die de laatste ondervindt. Bosz benadrukt dat Van Persie een goede trainer is en dat de druk in het topvoetbal enorm is.

Peter Bosz , de hoofdtrainer van PSV , heeft opnieuw zijn waardering uitgesproken voor Robin van Persie, de coach van Feyenoord . Hoewel Van Persie momenteel onder vuur ligt bij de Rotterdamse club, waar zijn positie ter discussie staat, is Bosz van mening dat de kritiek op zijn collega misplaatst is. De voormalig topspits mag het seizoen weliswaar afmaken in De Kuip en krijgt de taak om Feyenoord naar de tweede plaats in de Eredivisie te leiden – wat recht geeft op directe kwalificatie voor de Champions League en de bijbehorende financiële injectie – maar de weg hiernaartoe is geplaveid met tegenslagen en toenemende druk.

Bosz herinnert zich nog goed de euforie aan het begin van het seizoen, toen Feyenoord onder leiding van Van Persie ongeslagen bleef in de eerste negen Eredivisieduels. Slechts één keer speelde het team gelijk, een late 3-3 tegen AZ. Dit succes leidde tot een beeldvorming waarin gesproken werd over modern voetbal en een geweldige start voor de nog onervaren trainer. Volgens Bosz is dit sentiment compleet gekanteld, en hij uit hierover zijn verbazing en enige ergernis. De PSV-trainer kan 'altijd lachen om onze zogenaamde analisten' die volgens hem te snel oordelen en meeblazen met de heersende opinie. Hij benadrukt dat Van Persie 'echt een goede trainer' is, een compliment dat hij oprecht meent. Natuurlijk, zo voegt Bosz toe, maakt iedereen fouten, hijzelf inclusief, en ook Van Persie is geen uitzondering. De nuances in het presteren van een team, de wisselvalligheid en de inherente uitdagingen van het trainersvak in de top, lijken volgens Bosz soms uit het oog verloren te worden.

De druk die gepaard gaat met het trainerschap in het topvoetbal is volgens Bosz enorm en wordt vaak onderschat. Hij stelt dat trainers ook mensen zijn en dat de publieke opinie en de prestatiedruk een significante impact kunnen hebben. Ter illustratie haalt Bosz een moment aan uit het Champions League-duel van Feyenoord tegen Paris Saint-Germain, waarbij de coach van de tegenstander, Arne Slot, bijna een bal binnenhield. Bosz beschrijft Slot als 'echt een geweldige trainer' die 'echt goed' is, maar benadrukt tegelijkertijd de enorme druk die zelfs zulke succesvolle coaches ondervinden. De emoties en de spanningen die zich tijdens wedstrijden manifesteren, zijn volgens Bosz een duidelijk teken van de intensiteit van het vak. Hij vindt dat men zich moet realiseren dat deze druk 'zó groot' is, wat de prestaties en soms ook de beslissingen van trainers kan beïnvloeden. Bosz pleit hiermee voor meer begrip en relativering in de beoordeling van trainers, met name voor Robin van Persie, die ondanks de huidige kritiek volgens hem de kwaliteiten bezit om succesvol te zijn





