Boswachters kritisch over militaire oefeningen tijdens droogte: 'Defensie moet voorbeeldfunctie nemen'

Boswachters en natuurbeheerders in Nederland zijn verbaasd over de beslissing van Defensie om militaire oefeningen door te laten gaan in natuurgebieden, ondanks de droogte en het broedseizoen. Ze vinden dat Defensie een voorbeeldfunctie moet nemen en vragen zich af waarom de oefeningen niet worden uitgesteld. Ondertussen heeft Defensie al maatregelen genomen om de risico's te beperken, maar na vier branden op oefenterreinen wordt de situatie kritisch bekeken.

Boswachters in Nederland zijn verbaasd en ontevreden over de beslissing van Defensie om militaire oefeningen door te laten gaan in natuurgebieden, ondanks de aanhoudende droogte en het broedseizoen.

Wim de Jong, boswachter in de Zuidelijke Kempen, stelt dat het moeilijk is om burgers te overtuigen van de noodzaak om voorzichtig te zijn in de natuur, terwijl Defensie zelf geen rekening houdt met de gevaren van droogte. Hij begrijpt wel dat het leger moet oefenen, maar vindt het onlogisch dat dit gebeurt tijdens extreme droogte.

De Jong probeert dagelijks mensen bewust te maken van de risico's, zoals het roken van sigaretten in de natuur, maar ziet zijn boodschap ondermijnd door het gedrag van Defensie. Ook Frans Kapteijns, boswachter in Oisterwijk, vraagt zich af waarom de oefeningen niet even worden uitgesteld tot na een regenbui. Peter Voorn, ecoloog bij Natuurmonumenten, benadrukt dat Defensie een voorbeeldfunctie heeft en dat oefeningen tijdens code geel en rood in het broedseizoen moeten worden gecanceld.

Hij ziet het als een maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Ondertussen heeft Defensie zelf al maatregelen genomen om de risico's te beperken, zoals het stopzetten van pyrotechnische middelen, springstoffen en kookactiviteiten. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim erkent dat de oefeningen vervelend zijn voor omwonenden, campings en de natuur, maar stelt dat oefenen essentieel is voor de voorbereiding op crises.

Deze week vonden vier branden plaats op militaire oefenterreinen, waaronder op de Oirschotse Heide, tussen Budel en Weert, in het Gelderse 't Harde en in Assen. De exacte oorzaak van deze branden wordt onderzocht door de Marechaussee. Ernst Jan van Haaften, adjunct-directeur bij Stichting het Noordbrabants Landschap, vindt het goed dat Defensie extra maatregelen neemt, maar pleit voor een kritische evaluatie van de protocollen.

Hij vraagt zich af of de huidige protocollen wel voldoende zijn en of ze goed worden nageleefd. Hoewel Defensie moet oefenen, is het volgens Van Haaften belangrijk om te kijken of de protocollen nog passen bij de huidige situatie, vooral als er herhaaldelijk problemen optreden





