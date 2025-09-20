Boskamp fileert PSV na Champions League-nederlaag: 'Afgrijselijk slecht'

Jan Boskamp heeft hard uitgehaald naar PSV na de nederlaag tegen Union Saint-Gilloise in de Champions League. De oud-voetballer vindt dat de Eindhovenaren afgrijselijk slecht presteerden en dat het niveauverschil tussen Belgische en Nederlandse clubs steeds kleiner wordt. Hij wijst op het gebrek aan 'gif' in de ploeg en het vertrek van Luuk de Jong als belangrijke factoren.

'Het verschil tussen de Belgische en Nederlandse topclubs wordt steeds kleiner. PSV was ook afgrijselijk slecht. Ik denk dat ze over de hele wedstrijd geen enkel duel hebben gewonnen. Er zit geen gif meer in die ploeg.' De Eindhovenaren keken in eigen huis al voor de rust tegen een 0-2 achterstand aan en konden die schade niet meer repareren. Boskamp legt de vinger op de zere plek en wijst op het vertrek van clubicoon Luuk de Jong als een belangrijke factor. 'Vorig jaar kon Luuk de Jong de boel nog wat opnaaien, maar nu hebben ze alleen maar van die ideale schoonzoontjes. Als er gebikkeld moet worden, geven ze niet thuis,” aldus Boskamp. Hij vervolgt zijn analyse met lof voor Union Saint-Gilloise, maar wijst ook op de speelwijze van PSV als een factor die de Belgen in de kaart speelde. 'Union was heel sterk, maar PSV speelde hen ook in de kaart door alleen maar voorzetten te blijven trappen'. De woorden van Boskamp wekken de indruk van een duidelijke analyse, waarbij hij de prestatie van PSV in het licht van de huidige competitie beoordeelt. De voormalig speler ziet de vermindering van het niveauverschil tussen België en Nederland als een zorgwekkende trend. Hij is van mening dat de Nederlandse clubs hun voorsprong aan het verliezen zijn, mede door het gebrek aan 'gif' in de ploegen. Het vertrek van Luuk de Jong wordt door Boskamp genoemd als een van de oorzaken van deze negatieve ontwikkeling. De afwezigheid van een speler die de ploeg kan inspireren en het vuur kan aanwakkeren, zorgt ervoor dat de ploeg volgens Boskamp minder weerbaar is. De kritiek van Boskamp richt zich niet alleen op het spel van PSV, maar ook op de mentaliteit van de spelers. De oud-voetballer mist de wil om te vechten en de 'schoonzoontjesmentaliteit' die hij waarneemt, stoort hem. Hij roept op tot meer agressie en meer strijd. De analyse van Boskamp is uitgesproken en direct, kenmerkend voor zijn bekende stijl van commentaar. Het is een duidelijke oproep tot verandering binnen de ploeg van PSV. Boskamp analyseert de wedstrijd vanuit de positie van een voetbalexpert, waarbij hij zowel de technische als de mentale aspecten van het spel beschouwt. Zijn kritiek is niet onverwacht, gezien zijn eerdere uitspraken en zijn reputatie als een openhartige en kritische commentator. De kritiek is bedoeld om de vinger op de zere plek te leggen en de vinger wijst naar een aantal knelpunten binnen de huidige selectie van PSV





