Bosbranden in Brabant veroorzaken verwoesting voor dieren en bodemleven

De recente bosbranden in Brabant hebben catastrofale gevolgen voor dieren en het bodemleven. Volgens boswachter Frans Kapteijns komen veel diersoorten om het leven, vooral tijdens het broedseizoen. Ook de stikstof die vrijkomt bij de branden, heeft een grote impact op het landschap en de biodiversiteit. Het herstel van de natuur kan tientallen jaren duren.

De recente grote bosbranden in Brabant hebben verwoestende gevolgen voor dieren en het bodemleven in de natuurgebieden. Volgens boswachter Frans Kapteijns is het broedseizoen een bijzonder kwetsbare periode, waarbij veel diersoorten om het leven komen.

Vogelsoorten die op de grond broeden, zoals de kievit of de nachtegaal, worden vaak verrast door de vlammen en kunnen hun nesten niet meer verlaten. Ook de eitjes die ze hebben gelegd, blijven achter en worden vernietigd. Dieren als reeën, hazen en konijnen kunnen vaak wel vluchten, maar ook zij kunnen in paniek raken en gewond raken of omkomen. Kapteijns benadrukt dat de impact van bosbranden niet alleen boven de grond zichtbaar is.

Onder de grond leeft een heel ecosysteem dat we vaak vergeten. De holletjes van dieren zoals muizen en mollen zijn niet diep genoeg om veilig te zijn. Als deze dieren rook inademen, kunnen ze stikken. Bovendien heeft de verschroeide aarde een langdurige impact op de bodemkwaliteit en de groei van planten.

De stelling dat bosbranden goed zijn voor de natuur, wordt door Kapteijns resoluut weerlegd. In andere landen met een hoge biodiversiteit kan een natuurbrand soms gunstig zijn, maar in Brabant, met zijn zandgronden en huidige klimaatomstandigheden, veroorzaakt een brand juist enorme schade. De stikstof die vrijkomt tijdens een brand, heeft een verwoestende invloed op het landschap. Het Pijpenstrootje, een grassoort die gedijt in stikstofrijke omstandigheden, kan dominant worden en verdringt andere planten, zoals de heidestruik.

Dit heeft weer gevolgen voor de voedselvoorziening van insecten zoals de heidevlinder, de graafwespen en de zandbijen. Het herstel van de natuur na een bosbrand kan tientallen jaren duren, zo waarschuwt de boswachter. Of het herstel überhaupt mogelijk is, hangt af van de klimatologische omstandigheden. Als de droogte aanhoudt, is het onzeker of de natuur zich ooit volledig zal herstellen.

De bosbranden zijn niet alleen een ramp voor de biodiversiteit, maar ook voor de mens. De rook en de as die vrijkomen, kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral voor mensen met ademhalingsaandoeningen. Bovendien heeft de verwoesting van natuurgebieden een negatieve impact op het toerisme en de lokale economie. Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht wordt besteed aan preventie en bestrijding van bosbranden, en dat er maatregelen worden genomen om de natuur te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering





