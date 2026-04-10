Borculose man veroordeeld tot tien jaar cel en tbs voor sextortion en misbruik van vrouwen en meisjes

Mark S. uit Borculo is veroordeeld voor jarenlange seksuele online afpersing, verkrachting, ontucht en het maken van kinderporno. De man misbruikte minstens 21 vrouwen en meisjes, dreigde met het online verspreiden van beelden en dwong slachtoffers tot seksuele handelingen.

Een 32-jarige man uit Borculo, Gelderland, genaamd Mark S., is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. Deze straf volgt op een reeks ernstige aanklachten, waaronder verkrachting, ontucht, het vervaardigen van kinderporno en seksuele online afpersing. De rechtbank heeft vastgesteld dat S. zich schuldig heeft gemaakt aan het misbruik van minstens 21 vrouwen en meisjes, waarvan ongeveer de helft minderjarig was.

De periode van de misdaden strekte zich uit van 2011 tot 2024, wat de ernst van de situatie en de impact op de slachtoffers onderstreept. Het onderzoek startte in 2023 na een melding uit Groningen van een slachtoffer dat onder dwang seks had moeten hebben met een man, wat de bal aan het rollen bracht.\De modus operandi van Mark S. was geraffineerd en manipulatief. Hij benaderde zijn slachtoffers via sociale media, waarbij hij zich voordeed als iemand anders, vaak onder valse namen. Hij gebruikte verschillende accounts om zijn slachtoffers in te palmen, door bijvoorbeeld een carrière als model of actrice in het vooruitzicht te stellen. Eenmaal het vertrouwen gewonnen, probeerde hij seksueel getinte foto's en video's te verkrijgen. Daarna begon de afpersing, waarbij hij dreigde de beelden online te verspreiden als de slachtoffers niet aan zijn eisen voldeden. Deze praktijken omvatten het afdwingen van seksuele handelingen voor de camera, dreiging met geweld tegen gezinsleden, en het eisen van aanzienlijke geldbedragen. In totaal maakte hij 115.000 euro buit, wat hij gebruikte om zijn gokverslaving te bekostigen. De eisen werden steeds extremer, zo dwong hij een slachtoffer tot seks met andere mannen, haar minderjarige broertjes en dieren. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank kwam tot een lagere straf vanwege de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.\De gevolgen voor de slachtoffers waren en zijn enorm. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in februari getuigden slachtoffers van de diepe trauma's die zij hadden opgelopen. De verklaringen waren schrijnend. Een jonge vrouw getuigde over haar gedwongen deelname aan het misbruik van huisdieren en minderjarige familieleden, evenals over het overmaken van grote geldbedragen. Ze beschreef de dagelijkse strijd met nachtmerries, paniekaanvallen en angstgedachten, en meerdere zelfmoordpogingen als gevolg van de jarenlange afpersing. De slachtoffers gaven ook aan zich in de steek gelaten te voelen door de autoriteiten, aangezien eerdere aangiftes niet tot een snelle aanhouding van de verdachte leidden. De rechtbank oordeelde dat S. een persoonlijkheidsstoornis en een seksuele stoornis heeft, waardoor tbs noodzakelijk is. Het OM stelde narcistische en antisociale trekken vast, evenals een parafiele stoornis, waarbij afwijkende seksuele voorkeuren schade veroorzaken. De rechtbank nam de ernst van de feiten, het gebrek aan verantwoordelijkheid van de verdachte en de impact op de slachtoffers in overweging bij het opleggen van de straf. De slachtoffers benadrukten ook dat hulpverlening en ondersteuning voor hen essentieel zijn om met hun trauma's om te gaan





