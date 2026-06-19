Bondscoach Graham Potter waarschuwt voor een zware opgave tegen Oranje. Aanvoerder Victor Lindelöf is het met hem eens. Zweden heeft de afgelopen tijd veel vertrouwen gekregen, maar tegen Nederland wordt het een heel andere koek.

Bondscoach Zweden waarschuwt voor zware opgave tegen Oranje : 'Nederland is van een heel ander kaliber', zegt Graham Potter . Aanvoerder Victor Lindelöf is het met hem eens: 'Het wordt een zware opgave'.

Zweden heeft de afgelopen tijd veel vertrouwen gekregen, maar tegen Nederland wordt het een heel andere koek.

'Elk WK beschikt die ploeg over absoluut fantastische spelers', zegt Lindelöf. 'Als je die ploeg te veel balbezit geeft en te veel ruimte biedt, weet je dat ze je heel veel pijn gaan doen. ' Zweden heeft recent een overwinning behaald op Tunesië, maar tegen Nederland is het een heel andere situatie. 'We hebben het over een tegenstander van een geheel ander kaliber', zegt Potter.

'Een ploeg met veel meer klasse, de grote favoriet in deze groep. ' Zweden moet compact spelen en geen steken laten vallen in de verdediging. 'Als je die ploeg te veel balbezit geeft en te veel ruimte biedt, weet je dat ze je heel veel pijn gaan doen. ' Lindelöf kent het gevaar van Oranje en weet dat ze heel veel pijn kunnen doen.

'We zullen daarom compact moeten spelen en en mogen verdedigend geen steken laten vallen. ' Zweden heeft twee spelers in de aanval die Oranje rekening mee moet houden: Alexander Isak en Viktor Gyökeres. 'Of ze uit de verf komen, hangt af van het functioneren van de rest van het team. We moeten de juiste balans zien te vinden en in verdedigend opzicht stabiel zijn.

Alleen dan kunnen ze optimaal renderen.

' Lindelöf kijkt vooral uit naar de rechtstreekse duels met Donyell Malen. 'Hij is een fantastische speler met veel individuele klasse. Als hij zaterdag in de basis staat, zullen we aan hem een flinke kluif krijgen.

' Malen is in zijn ogen meer dan een geweldige spits. 'Hij is ook een fantastisch mens. Of ik weet hoe ik hem moet verdedigen? Dat hoop ik wel, ja.





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