Bondscoach van Iran kritisch over FIFA na gelijkspel met Nieuw-Zeeland

De bondscoach van Iran, Amir Ghalenoei, is na de gelijkspel met Nieuw-Zeeland zeer kritisch over de FIFA. Hij vindt dat de organisatie Iran niet genoeg tijd geeft om te herstellen en denkt dat anderen de planning van het team bepalen.

Amir Ghalenoei, de bondscoach van Iran , is na de gelijkspel met Nieuw-Zeeland zeer kritisch over de FIFA . Volgens hem kregen de spelers van het Iraanse elftal niet de tijd om te herstellen na de wedstrijd.

Het basiskamp van de ploeg werd verplaatst naar Tijuana in Mexico, maar de spelers werden per direct op het vliegtuig gezet richting Tijuana. De bondscoach vindt dit vreemd en denkt dat anderen de planning van het team bepalen. Hij zegt dat zijn team het meest benadeelde team van het WK is. De band tussen Iran en Amerika is moeizaam sinds de oorlog en Iran wilde aanvankelijk niet meedoen aan het WK.

Het land diende ook een verzoek in om alle wedstrijden op het eindtoernooi buiten Amerika te spelen, maar de FIFA ging daar niet in mee. De FIFA zou Iran een dag na de wedstrijd met Nieuw-Zeeland terugvliegen, maar dat verliep anders. Het Iraanse elftal werd per direct op het vliegtuig richting Tijuana gezet. De bondscoach vindt dat de FIFA Iran niet genoeg tijd geeft om te herstellen.

Hij denkt dat anderen de planning van het team bepalen en vindt dit vreemd. Hij zegt dat zijn team het meest benadeelde team van het WK is. De FIFA zou Iran een dag na de wedstrijd met Nieuw-Zeeland terugvliegen, maar dat verliep anders. Het Iraanse elftal werd per direct op het vliegtuig richting Tijuana gezet.

De bondscoach vindt dat de FIFA Iran niet genoeg tijd geeft om te herstellen. Hij denkt dat anderen de planning van het team bepalen en vindt dit vreemd. Hij zegt dat zijn team het meest benadeelde team van het WK is. De FIFA zou Iran een dag na de wedstrijd met Nieuw-Zeeland terugvliegen, maar dat verliep anders.

Het Iraanse elftal werd per direct op het vliegtuig richting Tijuana gezet





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