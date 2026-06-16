Bomen verstoren weerradar in Gelderland: regenvoorspellingen onbetrouwbaar

Een rij populieren in Herwijnen blokkeert de neerslagradar van het KNMI, waardoor regenvoorspellingen in een deel van Gelderland niet kloppen. Vooral in de zomer zijn de afwijkingen merkbaar. Het KNMI probeert het gat op te vangen met data uit België en Duitsland.

Het gebruik van weerapps zoals Buienradar is voor inwoners van een deel van Gelderland niet altijd even betrouwbaar. Een rij hoog opgaande populieren in de buurt van Herwijnen verstoort de metingen van de neerslagradar van het KNMI .

De bomen blokkeren de uitgezonden radarpulsen, waardoor de radar in een strook van Herwijnen richting Duitsland, tussen Arnhem en Nijmegen en over Doetinchem, niet goed kan meten. Dit leidt tot afwijkingen in de neerslagvoorspellingen: er valt vaak meer of juist minder regen dan de radar aangeeft. Onderzoeker Hidde Leijnse van het KNMI geeft toe dat men niet had verwacht dat de bomen zo snel zouden groeien.

De radar in Herwijnen is een van de twee neerslagradars in Nederland, de andere staat in Den Helder. Samen vormen ze de basis voor de weersverwachtingen in tal van apps. Het probleem is vooral merkbaar in de zomer, wanneer de bomen vol in het blad zitten. Dat is extra vervelend omdat de zomerperiode juist meer kans biedt op extreme weersomstandigheden zoals onweer en hagel, waarvoor accurate metingen van levensbelang zijn.

Edwin Rijkaart, medeoprichter van Buienradar, ontdekte de oorzaak van de afwijkingen nadat hij aanvankelijk dacht aan windmolens. Het bleek echter om een eenvoudige rij populieren te gaan. Hij benadrukt dat meten essentieel is voor een betrouwbare weersverwachting. Zonder goede metingen krijg je per definitie een verkeerd resultaat, stelt hij.

De gemeente West Betuwe is eigenaar van de bomen en kreeg eind vorig jaar een verzoek van het KNMI om de populieren te snoeien. Tot op heden heeft de gemeente hier geen gehoor aan gegeven. Een woordvoerder laat weten dat dergelijke verzoeken zorgvuldig worden behandeld en dat men wacht op een onderbouwde rapportage van het KNMI. Zonder deze onderbouwing neemt de gemeente geen maatregelen, vooral omdat het om gezonde bomen gaat.

Rijkaart betreurt de trage aanpak, omdat het probleem hierdoor onopgelost blijft. Het KNMI probeert het gat in de metingen op te vangen door gegevens te gebruiken van radars uit België en Duitsland. Hierdoor krijgt men voor het gebied ten oosten van Arnhem alsnog een beeld, al is dat volgens Rijkaart niet ideaal. Die radars staan veel verder weg, terwijl je voor een goede regionale neerslagkaart het meetinstrument zo dicht mogelijk bij het betreffende gebied wilt hebben.

De kwestie illustreert de kwetsbaarheid van het weerradarnetwerk voor lokale obstakels. Het is niet de eerste keer dat bomen of andere objecten storing veroorzaken; ook windmolens en hoge gebouwen kunnen de radar beïnvloeden. Het KNMI onderzoekt momenteel mogelijke oplossingen, zoals het plaatsen van extra radars of het gebruik van alternatieve technologieën, maar dat vergt tijd en investeringen. Voorlopig moeten inwoners van het getroffen gebied rekening houden met minder accurate regenvoorspellingen, vooral in de zomermaanden.

Het is een herinnering aan hoe belangrijk natuur en infrastructuur samen kunnen spelen bij het leveren van betrouwbare informatie. Het KNMI benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is, omdat men voor extreme weersituaties nog steeds kan terugvallen op andere bronnen. Toch blijft het onwenselijk dat een eenvoudige rij bomen zoveel impact heeft op de dagelijkse weersverwachting. Hopelijk leidt de discussie tot een snelle oplossing, zodat ook Gelderland weer kan vertrouwen op de regenradar in de app





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