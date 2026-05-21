Bologna wil AZ versterken met Mijnans en Koopmeiners

Bologna wil komende zomer weer versterkingen halen van AZ. De Italiaanse club heeft al eerder spelers van AZ gekocht, zoals Jens Odgaard, Jesper Karlsson en Sam Beukema. Volgens de Italiaanse sportkrant is Sven Mijnans en Peer Koopmeiners nu de focus. Mijnans is duidelijk in beeld, zijn zaakwaarnemer was vorige week in Bologna om een mogelijke transfer te bespreken. De concurrentie is echter groot, met AS Roma en AC Milan die hem ook nog steeds willen. Mijnans heeft nog tot medio 2028 een contract bij AZ. Bologna heeft naast Mijnans ook Koopmeiners van AZ op de radar staan. Scouts van de Italiaanse club zouden al meermaals in het AFAS Stadion zijn geweest om de middenvelder te bekijken. Of Koopmeiners ook direct een target is voor aankomende zomer is nog de vraag. Hij ligt nog tot medio 2028 vast in Bologna en ook VfB Stuttgart zou hem op een verlanglijst hebben. Het is in ieder geval niet gek te noemen dat Bologna bij AZ uitkomt voor versterkingen. Eerder shopte de Italiaanse club al in Alkmaar voor Jens Odgaard, Jesper Karlsson en Sam Beukema.

