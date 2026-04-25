Boëtius ziet toekomst bij RKC Waalwijk, ook bij promotie naar Eredivisie

Jean-Paul Boëtius heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk bij RKC Waalwijk zal blijven spelen, zelfs als de club promoveert naar de Eredivisie. RKC Waalwijk heeft zich geplaatst voor de play-offs na een overtuigende overwinning op Jong PSV. De tekst bevat ook kritiek op incidenten rondom Vitesse en de behandeling van Veerman.

Jean-Paul Boëtius lijkt zijn toekomst te verbinden aan RKC Waalwijk, zelfs als de club de stap zet naar de Eredivisie . De middenvelder heeft dit zelf bevestigd in een recent interview, waarin hij zijn toewijding aan de club en zijn sterke wens om promotie te bereiken benadrukte.

RKC Waalwijk boekte afgelopen vrijdag een overtuigende 4-1 overwinning op Jong PSV, wat resulteerde in een zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Deze prestatie betekent dat de Waalwijkers de play-offs ingaan en in de achtste finale zullen strijden tegen Roda JC Kerkrade. Boëtius beschreef de play-offs als een cruciale fase waarin elke wedstrijd van levensbelang is, een echte knock-outfase met zowel een thuis- als uitwedstrijd.

Zijn focus ligt volledig op het behalen van promotie, wat hij beschouwt als het hoogst haalbare doel. Hij benadrukte het belang van het winnen van elke wedstrijd en gelooft dat de huidige vorm van RKC Waalwijk, met de beschikbare spelers, hen in staat stelt om succes te boeken. De Surinaamse international sprak zich duidelijk uit over zijn intenties: 'Sinds ik terug ben, heb ik alleen maar aan promotie gedacht. Dat is het hoogst haalbare.

We gaan elke wedstrijd in om te winnen en als je in een goede vorm bent, met dit RKC, met deze spelers, moet je over niks anders spreken, vind ik.

' De vraag of Boëtius daadwerkelijk de Eredivisie in zal gaan met RKC Waalwijk, mocht promotie worden behaald, werd direct beantwoord. 'Zoals het er nu uitziet wel ja. Als we promoveren, ziet het eruit dat ik de Eredivisie inga met RKC. Als dat niet het geval is, houdt normaal gesproken mijn contract hier op', aldus de voormalig speler van Feyenoord.

Boëtius keerde in maart terug naar Nederland om voor RKC Waalwijk te spelen en heeft sindsdien zes wedstrijden voor de club gespeeld. Zijn impact is duidelijk zichtbaar en hij is een belangrijke speler geworden in het team. De komende dinsdag staat de eerste wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en RKC Waalwijk op het programma, met een aanvangstijd van 18.45 uur.

Deze wedstrijd is cruciaal voor de play-offs en zal een belangrijke indicatie geven van de kansen van RKC Waalwijk om promotie te bereiken. De verwachtingen zijn hoog en de supporters hopen op een positief resultaat. De sfeer rond de club is optimistisch en de spelers zijn vastbesloten om hun doel te bereiken. Naast de sportieve aspecten van de wedstrijd en de toekomst van Boëtius, is er ook veel ophef ontstaan rondom de incidenten rondom Vitesse.

De reacties op sociale media zijn verhit en er is veel kritiek op het gedrag van een deel van de supporters. Er wordt gesproken over het faillissement van de club en de onacceptabele acties van sommige fans. De schrijver van de tekst uit zijn afkeer van het geweld en de vernielingen en neemt afstand van het gedrag van de betrokkenen. Hij benadrukt het gevaar van vuurwerk en de mogelijke gevolgen voor slachtoffers.

Hij roept op tot verantwoordelijkheid en respect en veroordeelt de acties van de hooligans. Daarnaast wordt er kritiek geuit op de manier waarop de kwaliteiten van Veerman worden beoordeeld, waarbij wordt gesteld dat zijn waarde pas wordt erkend wanneer hij in een bepaald team speelt. De tekst laat zien dat er niet alleen sprake is van sportieve rivaliteit, maar ook van diepe emoties en frustraties binnen de voetbalwereld.

De combinatie van de positieve verwachtingen rondom RKC Waalwijk en de negatieve gebeurtenissen rondom Vitesse creëert een complex beeld van de huidige situatie in het Nederlandse voetbal





