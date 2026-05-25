Boet Mulders verlengt contract bij PSV tot medio 2028

Boet Mulders, een negentienjarige middenvelder uit de Eindhovense jeugdopleiding, heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2028. De spelmaker maakte zijn debuut bij Jong PSV op zestienjarige leeftijd en is dit seizoen onderdeel van het Onder 19-elftal. PSV maakte vorige week bekend dat vijf spelers van Jong PSV deze zomer vertrekken, waaronder Nicolas Verkooijen, Raf van de Riet, Peter Quispel, Sven van der Plas en Robin van Duiven.

Boet Mulders heeft maandag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij PSV . De negentienjarige middenvelder beschikte over een aflopende verbintenis in Eindhoven, maar ligt nu tot medio 2028 vast bij de landskampioen.

Mulders maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut bij Jong PSV en is dit seizoen onderdeel van het Onder 19-elftal. Deze zomer stapt hij officieel over naar Jong PSV. Mulders kwam deze campagne vier keer in actie namens de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. De spelmaker wacht nog op zijn eerste goal of assist in die competitie.

'Boet staat bekend om zijn spelinzicht, drive en zijn verbindende rol tussen verdediging en aanval', schrijft PSV. Mulders, die sinds 2014 in de Eindhovense jeugdopleiding speelt, is de kleinzoon van Eef Mulders, die tussen 1970 en 1974 bijna honderd keer uitkwam voor de Eindhovense hoofdmacht. PSV maakte vorige week bekend dat vijf spelers van Jong PSV deze zomer vertrekken. Het gaat om Nicolas Verkooijen, Raf van de Riet, Peter Quispel, Sven van der Plas en Robin van Duiven.

Van der Plas gaat naar RKC Waalwijk, terwijl Van Duiven de afgelopen maanden op huurbasis bij Lommel SK speelde. Hij sluit deze zomer aan bij Real Valladolid





