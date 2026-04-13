Boeren vrezen natte voeten en kaalslag door natuurplannen in Drenthe

Boeren rond de Wapserveensche Aa en Vledder Aa maken zich grote zorgen over de toekomst van hun bedrijven door de plannen van de provincie Drenthe voor natuurherstel, stikstofreductie en waterkwaliteit. Ze vrezen voor vernatting van hun land, vermindering van inkomsten en een kaalslag in de landbouw. Ze pleiten voor inspraak en duidelijke grenzen aan de maatregelen.

Als natuurgebieden natter moeten worden, vrezen boeren rond de Wapserveensche Aa en Vledder Aa voor hun toekomst. De plannen van de provincie Drenthe voor natuurherstel, met focus op stikstofreductie en waterkwaliteit, creëren grote onzekerheid. Hendri Gol en Auke Spijkerman, twee boeren in de regio, maken zich zorgen over de impact van deze plannen op hun bedrijven en de gemeenschap.

De provincie heeft dit gebied, waar de boeren actief zijn, aangewezen als een 'hotspot' waar de uitdagingen op het gebied van stikstof, natuurherstel en water- en bodemkwaliteit samenkomen. De boeren benadrukken dat het verminderen van stikstofuitstoot, wat essentieel is volgens de provincie, vaak neerkomt op het verminderen van het aantal dieren. Dit heeft directe gevolgen voor hun inkomsten. Daarnaast vrezen ze de impact van de beoogde vernatting van natuurgebieden. Omdat hun grond in een beekdal ligt, speelt deze een cruciale rol in het vernattingsplan. Verhoging van de grondwaterstand zou volgens hen betekenen dat hun land en hun vee permanent in het water komen te staan, wat landbouw onmogelijk maakt. Ze wijzen op de hoogteverschillen in het gebied en de beperkingen die dit met zich meebrengt voor de landbouwactiviteiten. De boeren benadrukken dat ze al veel hebben gedaan op het gebied van agrarisch natuurbeheer en stikstofreductie. Ze voelen zich echter overvraagd door de omvang en de complexiteit van de provinciale plannen. Ze willen inspraak en autonomie bij het beheer van hun land. Ze hebben de expertise en de kennis van het gebied die nodig is om duurzame oplossingen te vinden, zeggen ze. De provincie geeft aan open te staan voor gebiedsprocessen waarbij gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht, maar de boeren wensen meer garanties en duidelijkheid over de langetermijngevolgen van de maatregelen. Ze zijn bang dat er een kaalslag in de landbouw ontstaat, met negatieve gevolgen voor de dorpen en de sociale structuren in de regio. Ze willen dat de provincie niet alleen de natuur, maar ook hun belangen als boeren serieus neemt. Ze willen niet alleen natuurbeheerders worden, maar boeren die kunnen blijven boeren. De onzekerheid over de toekomst weegt zwaar. De boeren zien collega's stoppen en waarschuwen voor de aantasting van de identiteit van het Drentse landschap. Ze willen dat de maatregelen een einde kennen, en dat er duidelijke grenzen worden gesteld aan de eisen die aan hen worden gesteld. Ze pleiten voor een integrale aanpak waarbij de belangen van alle partijen worden gewogen en waarbij de kennis en ervaring van de lokale boeren centraal staat





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boeren Natuurherstel Stikstof Vernatting Drenthe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nieuwe 'Herhaalvergoeding' voor Aardbevingsschade in Groningen en DrentheGedupeerden van aardbevingen in Noord-Drenthe en Groningen kunnen een snelle financiële steun verwachten via de nieuwe 'herhaalvergoeding' van het IMG. Deze vergoeding is bedoeld om het schadeafhandelingsproces te versoepelen en gedupeerden sneller te helpen.

Read more »

Kuddes, knallen en kraampjes: het erfgoed van Drenthe op een rijVolgens het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland gaat het bij immaterieel erfgoed om tradities, rituelen en gewoonten die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Read more »

De week van Drenthe: ontwikkeling in kofferbakmoord en donkere wolken boven AnsenDeze was er een belangrijke doorbraak in de kofferbaakmoordzaak: de politie hield een 50-jarige vrouw uit Emmen aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema. Dat en meer kwam deze week in het nieuws in Drenthe.

Read more »

Hoogeveen bouwt nieuwe brandweerkazerne in 2027De gemeente Hoogeveen bereidt zich voor op de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de voormalige Euromaster-locatie. De gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang van het project, met als doel de realisatie begin 2027 te starten. Sanering van de vervuilde grond en het selecteren van een aannemer zijn essentiële stappen in dit proces. De kazerne zal in een L-vorm worden gebouwd om geluidsoverlast te minimaliseren en de Veiligheidsregio Drenthe zal verantwoordelijk zijn voor het beheer. De totale kosten bedragen 11,5 miljoen euro.

Read more »

Hoogeveen start in 2027 met bouw nieuwe brandweerkazerneDe gemeente Hoogeveen bereidt zich voor op de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de oude Euromaster-locatie aan de Griendtsveenweg. De bouw staat gepland om in 2027 te beginnen, na eerst grondsanering en selectie van een aannemer. De kazerne krijgt een L-vorm en de Veiligheidsregio Drenthe beheert het pand. De gemeenteraad moet eerst bestemmingsplanregels aanpassen.

Read more »

Liberty Tour keert vroegtijdig terug naar Drenthe: Focus op Kop van Drenthe en Belgische bevrijdersDe Liberty Tour, een evenement ter herdenking van de bevrijding van Drenthe in 1945, keerde eerder dan verwacht terug, met speciale aandacht voor de Kop van Drenthe. De mini-editie omvatte een parade van historische militaire voertuigen en benadrukte de rol van Belgische commando's bij de bevrijding.

Read more »