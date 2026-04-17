Boeren in Groningen met volle kelders, maar geen mest uitrijden: Europese regels zorgen voor dure kunstmest

Melkveehouders in Groningen zitten met overvolle mestkelders en mogen de mest niet zomaar uitrijden. Dit dwingt hen de mest tegen betaling af te voeren en dure kunstmest aan te kopen, wat leidt tot aanzienlijke extra kosten. De Europese Nitraatrichtlijn, die stikstofuitspoeling wil tegengaan, is de oorzaak. Nederland verloor zijn uitzonderingspositie, waardoor boeren nu aan strengere normen moeten voldoen. Wetenschappelijke onderbouwing en de milieu-impact van kunstmest worden ter discussie gesteld, terwijl het ministerie inzet op export en innovatie zoals Renure.

Melkveehouders in Groningen kampen met een nijpend mestprobleem. Hun kelders stromen vol met mest van hun koeien, maar het uitrijden ervan op eigen land is aan strenge regels gebonden. Hierdoor zijn boeren genoodzaakt hun mest tegen betaling te laten afvoeren, om vervolgens kostbare kunstmest aan te schaffen om hun gewassen van voeding te voorzien. Deze situatie, die voor sommige boeren jaarlijks tonnen aan extra kosten met zich meebrengt, roept veel vragen op.

Bram Poelman, wiens familie een melkveebedrijf exploiteert in Stadskanaal met 310 melkkoeien en 90 stuks jongvee, deelt zijn frustraties. De mestkelders onder de stallen raken overvol, en de kosten voor het afvoeren van deze mest zijn inmiddels de pan uit gerezen. Poelman benadrukt de onlogische gang van zaken: 'Omdat wij deze mest moeten afvoeren, moeten wij daarvoor in de plaats weer dure kunstmest aankopen. Dat is gewoon heel erg zonde. We hebben het bruine goud, zoals we het weleens noemen, hier zelf zitten.' Vergeleken met vijf jaar geleden maakt zijn bedrijf hierdoor al ongeveer een ton extra kosten. Hij kwalificeert de huidige regelgeving als 'superkrom', maar erkent dat dit de huidige Europese realiteit is. Jan Huitema, zelf boer en voormalig Europarlementariër, herkent dit gevoel van onbegrip volkomen. Hij heeft zich altijd verbaasd over de visie die mest als een afvalproduct beschouwt waarvoor betaald moet worden, terwijl het juist een waardevolle grondstof is. De kern van het probleem ligt bij de Europese wetgeving, specifiek de Nitraatrichtlijn uit 1991. Deze richtlijn stelt een maximale limiet van 170 kilogram stikstof per hectare per jaar voor dierlijke mest. Het primaire doel is de bescherming van drinkwaterbronnen en het voorkomen van eutrofiëring van water. Kunstmest valt buiten deze specifieke norm en wordt meegerekend in een aparte, totale gebruiksnorm per gewas. Nederland genoot jarenlang van een uitzonderingsregeling, de zogeheten derogatie, waarmee boeren tot 250 kilogram stikstof per hectare mochten uitrijden. Deze regeling was gebaseerd op het idee dat Nederland, met zijn gunstige klimaat en vruchtbare grond, meer voedingsstoffen kon benutten. Echter, de waterkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste in de EU, en met name in Natura 2000-gebieden is er sprake van te veel stikstof. Als gevolg hiervan is de uitzonderingsregeling sinds 2022 stapsgewijs afgebouwd. Vanaf dit jaar moeten boeren volledig voldoen aan de Europese norm van 170 kilogram stikstof. Pogingen van het vorige kabinet om de Nederlandse uitzonderingsregeling te verlengen, stuitten op afwijzing van de Europese Commissie. De directe consequentie is dat er momenteel meer dierlijke mest beschikbaar is dan er op de eigen percelen mag worden uitgereden. Om toch te voldoen aan de nutriëntenbehoefte van hun gewassen, zien boeren zich genoodzaakt de overtollige mest af te voeren en vervolgens kunstmest aan te schaffen. Dirk Strijker, emeritus hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt deze situatie 'volslagen maf'. Hij verklaart dat de beperking op dierlijke mest voortkomt uit het uitspoelingsrisico. Dierlijke mest verteert langzamer en geeft voedingsstoffen geleidelijk af, wat kan leiden tot uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, vooral in de herfst en winter wanneer gewassen niet groeien. Kunstmest daarentegen is directer opneembaar voor planten, wat een sneller effect geeft, maar minder gunstig is voor het bodemleven op lange termijn. Strijker benadrukt dat, hoewel dierlijke mest beter is voor de bodemgezondheid, kunstmest een snelle oplossing kan bieden. Naast stikstof bevat dierlijke mest ook fosfaat, waarvan een teveel eveneens schadelijk kan zijn voor de waterkwaliteit. Bij kunstmest kan de fosfaatgift beter worden gereguleerd. Huitema trekt echter de wetenschappelijke onderbouwing van de 170 kilogram-grens in twijfel. Hij stelt, vanuit zijn ervaring in het Europees Parlement, dat de norm destijds mogelijk meer op politieke overwegingen dan op solide wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Een veldproef van Wageningen Universiteit leverde geen duidelijke verschillen op in stikstofuitspoeling tussen kunstmest en dierlijke mest. Bovendien brengt de productie van kunstmest aanzienlijke milieulasten met zich mee; voor de productie van een ton kunstmest is bijvoorbeeld 300 kubieke meter gas nodig. De huidige geopolitieke situatie, met de oorlog in het Midden-Oosten, leidt bovendien tot stijgende kunstmestprijzen. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) erkent de tegenstrijdigheid in de huidige situatie voor boeren, maar benadrukt dat het gebruik van dierlijke mest nauw verbonden is met waterkwaliteitsdoelen waar Nederland nog niet aan voldoet. Het nieuwe kabinet heeft geen plannen om een nieuwe uitzonderingsregeling voor mest aan te vragen in Brussel. Momenteel loopt er een evaluatie van de Nitraatrichtlijn, die mogelijk zal leiden tot een herziening. Ondertussen zet het ministerie in op de export van dierlijke mest en op de implementatie van Renure, een techniek die dierlijke mest omzet in een hoogwaardige kunstmestvervanger. Deze initiatieven bieden mogelijk een uitweg uit de huidige impasse, maar de weg naar een duurzame en economisch haalbare oplossing voor het mestprobleem blijft complex





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »