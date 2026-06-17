Boeren in De Peel krijgen meer tijd om hun bedrijf aan te passen

Het kabinet komt met plannen om de stikstofcrisis op te lossen. Boeren in De Peel krijgen meer gelegenheid om hun bedrijf aan te passen. Het kabinet werkt aan zones rondom natuurgebieden om de natuur te beschermen.

Marieke van Beers heeft een bedrijf met varkens op 10 kilometer van De Peel . Haar bedrijf zal minder hard geraakt worden dan dat van collega's dichter bij het natuurgebied.

Wij zitten 10 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en we hebben gelukkig alles een beetje op tijd rondgekregen, vertelt ze. Het bedrijf van Marieke had twee locaties en is op één plek gestopt met de varkenshouderij sinds november. Er ligt nu een plan voor woningbouw op die plek. Zo wordt meteen duidelijk dat het mogelijk maken van de bouw van nieuwe woningen een van de belangen is bij het oplossen van de stikstofcrisis.

Het andere grote belang is de toestand van de natuur. Al vaak is vastgesteld dat de natuur door de neerslag van stikstof minder divers wordt. Planten of struiken die juist goed groeien door de stikstof verdrukken de andere. Om dat tegen te gaan, lijkt het kabinet nu te willen werken met zones rondom natuurgebieden.

Uit de gelekte plannen blijkt dat er in 20 grote natuurgebieden minder stikstof mag worden uitgestoten in een straal van 1 kilometer, waaronder De Peel. Boris Meessen is wethouder in Nederweert, vlak bij De Peel, met de portefeuille ruimtelijke ordening, woningbouw en buitengebied. Vandaag spreekt hij de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Jamie van Essen. Van Meessen zegt dat boeren in De Peel meer gelegenheid moeten krijgen om hun bedrijf aan te passen.

Bijvoorbeeld door een andere vloer of luchtwassers aan te schaffen. De vergunning daarvoor is niet altijd makkelijk te krijgen volgens Van Meessen. Ik denk dat alles er nu op gericht zou moeten zijn om boeren vergunningen te verlenen. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan is de aanpak mislukt.

Hij wijst ook op de leefbaarheid: Er moet voor gezorgd worden dat er niet een te grote kaalslag op het platteland is, zodat er ook gewoon een leefbaar buitengebied overeind blijft. Marieke onderschrijft het belang van de natuur, maar ziet om zich heen het leed voor boeren. Zoals de onzekerheid waarin zij leven doordat er geen besluiten worden genomen. Ook zij ziet het effect van het stoppen van boerenbedrijven op gemeenschappen.

Wij lieten ons voor een deel uitkopen. Heel veel boeren, ook heel veel collega-varkensboeren hier uit de omgeving, hebben dat gedaan. Dat leidt tot kraters, lege plekken in de gemeente. Het kabinet komt 26 juni met definitieve plannen.

Volgens Marieke zal er nog wel wat veranderen in de tussentijd. Ik hoop heel erg op toekomstperspectief. En dat er straks iets komt waarin we met z'n allen in heel Nederland weer een beetje perspectief vinden. De gelekte plannen zijn onvolledig en de vraag is wat er uiteindelijk wordt gepresenteerd op de 26ste.

Minister Van Essen zegt dat een groot deel van wat er gelekt is, niet klopt





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Stikstofcrisis Boeren De Peel Natuur Zones

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