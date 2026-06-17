Body Found in Rijen House Search for Kees

The body of Kees, a missing resident of Rijen, was found during the search for him in a burned-out house. The mayor of Gilze Rijen is deeply concerned and expresses hope for the best but fears the worst. The house was completely burned down and a part of it collapsed during the firefighting efforts.

Tijdens de zoektocht naar bewoner Kees in het uitgebrande huis in Rijen is woensdag aan het einde van de middag een lichaam gevonden. Dat meldt de politie.

Of het om Kees gaat, is nog niet bevestigd. Een specialistisch team van de brandweer was woensdag met man en macht op zoek naar bewoner Kees, die volgens buurtbewoners sinds de brand dinsdagnacht niet meer is gezien. Door instortingsgevaar konden zij eerder op de dag alleen met drones in het uitgebrande huis zoeken. Rond half zes meldt de politie dat specialisten van de brandweer het huis gaan betreden.

Enkele minuten later meldt een woordvoerder dat er een lichaam is gevonden in de zoektocht. Veel mensen in het dorp kennen Kees. Ook de burgemeester van Gilze Rijen, Derk Alssema, maakt zich grote zorgen om hem.

"Iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij heeft veel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken.

We hebben alle reden om ons heel erg zorgen te maken over Kees", zei de burgemeester woensdagochtend. Medewerkers van New York Pizza zagen dinsdagavond rond twaalf uur rook uit de woning komen en schoten direct te hulp. Tijdens de brand trapten ze nog een deur in, in een poging naar binnen te gaan. Het huis stond op dat moment echter al volledig in brand.

Toen de brandweer arriveerde, stond het huis al volledig ingestort. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort





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