Bodemverontreiniging op voormalig Vitelco-terrein in Lichtenvoorde: omwonenden gewaarschuwd voor grondwatergebruik

Op de locatie van de voormalige leerlooierij Vitelco in Lichtenvoorde is de bodem verontreinigd met onder meer PFAS, chroom en minerale olie. De gemeente Oost Gelre, die woningen wil bouwen, heeft omwonenden geïnformeerd en raadt voorzorgsmaatregelen aan. De GGD onderzoekt mogelijke gezondheidseffecten en een aanvullend bodemonderzoek is gestart.

De bodem op en rond het terrein van de voormalige leerlooierij van Vitelco in Lichtenvoorde is verontreinigd. De gemeente Oost Gelre , die op die locatie nieuwe woningen wil realiseren, heeft dinsdag per brief alle betrokken omwonenden geïnformeerd over de situatie.

Het gesanctioneerde bodemonderzoek heeft aangetoond dat het terrein besmet is met verschillende schadelijke stoffen, waaronder chroom, PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), minerale olie en PFAS. PFAS, of poly- en perfluoralkylstoffen, zijn een grote groep chemicaliën die onder meer worden gebruikt in consumentenproducten vanwege hun water-, vet- en vuilwerende eigenschappen, maar die persistente en potentieel gezondheidsrisico's met zich mee brengen.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland is betrokken bij het onderzoeken van de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, maar benadrukt dat aanvullend en gedetailleerder onderzoek nodig is voordat concrete uitspraken over gezondheidseffecten kunnen worden gedaan. Tot die tijd wordt vanuit de Omgevingsdienst Achterhoek en gesteund door de GGD afgeraden om water uit het grondwater, dat mogelijk aangetast is, te gebruiken voor de tuinbewatering of als drinkwater.

De gemeente Oost Gelre draagt dit advies uit aan alle nabije bewoners en vraagt hen om zich hieraan te houden tot er meer zekerheid bestaat. De chroomverontreiniging lijkt vooral gelokaliseerd te zijn op het voormalige industrieterrein van Vitelco zelf, maar is ook aangetroffen in de bodem van een nabijgelegen tuin bij het appartementengebouw De Veldmaten.

Het in de leerindustrie gebruikte chroom-3 verspreidt zich bijna niet via grondwater en is in zichzelf niet giftig, maar kan bij hoge concentraties wel milieu-schadelijk zijn. De gemeente Oost Gelre is eind oktober vorig jaar eigenaar geworden van het site en had voorafgaand aan eventuele bouwplannen een verplicht bodemonderzoek bekendgemaakt. De nu voorkomende bevindingen komen overeen met de historische gebruiksfunctie van het terrein als leerlooierij.

Projectleider Inge Klein Gunnewiek van de gemeente verklaart dat de vervuiling waarschijnlijk niet is ontstaan tijdens de periode dat Vitelco eigenaar was (sinds 2014). eerder onderzoek uit 2001 had al eerder verontreiniging met oliën, chroom en PAK vastgesteld, maar daarbij werd nog niet gescoord op de destijds nog weinig bekende PFAS. De komende weeks zal een gespecialiseerd bureau een aanvullend bodemonderzoek uitvoeren, wat naar verwachting acht tot tien weken in beslag zal nemen.

Dit vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid scheppen over de exacte omvang en mogelijke bronnen van de verontreiniging, al verwacht de gemeente niet dat dit per se tot een eenduidige conclusie over de veroorzaker zal leiden. Vanwege de resultaten van het eerste onderzoek heeft de gemeente Oost Gelre ongeveer 270 brieven gestuurd aan omliggende bewoners en hen uitgenodigd voor een spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die persoonlijke vragen of specifieke zorgen willen bespreken.

Wethouder Jos Hoenderboom (CDA) benadrukt dat de gemeente streeft naar open en heldere communicatie, ook al heeft de gemeente zelf nog niet op alle vragen een definitief antwoord. De situatie illustreert de complexiteit van de sanering van historisch verontreinigde industrieterreinen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid voor nabijgelegen bewoners





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Bodemverontreiniging PFAS Lichtenvoorde Vitelco Leerlooierij Oost Gelre GGD Grondwater Woningbouw Sanering

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