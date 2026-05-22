BNNVARA voorziet in nazorg voor Gijs Sanders

BNNVARA heeft protocollen en plannen klaarliggen voor de nazorg van Gijs Sanders . De journalist en zijn cameraman werden samen met de Global Sumud Flotilla op de Middellandse Zee onderschept en geënterd door Israëlische autoriteiten.

De opvarenden werden vervolgens overgebracht naar Israël, waar zij kort hebben vastgezeten voordat zij mochten doorreizen. Een eindredacteur van BNNVARA heeft Gijs en zijn cameraman daar opgevangen, zegt een woordvoerster van de omroep.

"Er staat externe psychologische hulp klaar voor Gijs en onze cameraman. Het wordt goed en serieus opgepakt", zegt ze. Gijs Sanders zei eerder al dat hij getuige was van mensen die 'bont en blauw' werden geslagen nadat zij waren opgepakt door Israël. Hij zei dat hij er zelf 'relatief goed' vanaf is gekomen, maar dat bijna iedereen gemarteld en in elkaar geslagen is.

Volgens hem zijn er tientallen mensen met gebroken botten en vier meldingen van verkrachting gedaan. Na zijn arrestatie kon Gijs geen contact krijgen met zijn zoon. Het laatste wat hij van zijn zoon hoorde, was een Signal-bericht vlak voor de arrestatie: "We zien in de verte bootjes aankomen, dus het gaat nu gebeuren. Ik ben rustig, maak je geen zorgen, tot snel", schreef Gijs





Berry's zoon werd door Israël opgepakt: 'Het is schokkend wat ik zag'De 22-jarige Gijs uit Eindhoven is dinsdag door het Israëlische leger gearresteerd. Hij maakte als journalist deel uit van de hulpvloot die voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen naar Gaza probeerde te brengen. Zijn vader, Berry Sanders uit Eindhoven, heeft sinds de arrestatie geen contact meer met hem.

Actiegroep XR Justice Now dreigt met een blokkade van station Utrecht CentraalActiegroep XR Justice Now dreigt met een blokkade van station Utrecht Centraal. De actiegroep zegt zaterdagmiddag alle sporen op het drukste station van Nederland te willen blokkeren en eisen "een volledig economisch embargo" en sancties tegen Israël. De actiegroep verwijst naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt. Het gaat om vier deelnemers van de vloot die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en een cameraman van BNNVARA, die verslag deden van de tocht. Ze kunnen het land vandaag verlaten. Over de behandeling van de opvarenden van de Gaza-vloot ontstond internationale woede. Op beelden was te zien dat de deelnemers ruw behandeld werden. De actiegroep wil Utrecht Centraal platleggen. Dat zou moeten gebeuren van 13.00 uur tot 14.00 uur. Volgens een woordvoerder van XR is het niet duidelijk hoeveel mensen verwacht worden. "We zijn geen club met een lidmaatschap. Je komt of je komt niet. Op het spoor wandelen is nogal spannend."

Brabantse opvarenden Gaza-vloot vrijdag terug in NederlandDe Eindhovenaar Gijs Sanders, de Cuijkse Cerisa van Kesteren en de Goirlenaar Pieter Rambags komen vrijdagmiddag terug in Nederland. Zij landen samen met nog drie andere Nederlanders rond half zes op Schiphol, meldt de Nederlandse delegatie van de Global Sumud Flotilla.

