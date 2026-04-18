Bloemencorso Bollenstreek start met miljoenen bloemen en groeiende duurzaamheidsdiscussie

Het jaarlijkse Bloemencorso Bollenstreek is begonnen met spectaculaire praalwagens en miljoenen bloemen. De optocht trekt honderdduizenden bezoekers, maar er is ook een groeiende discussie over het duurzaamheidsaspect, met name het gebruik van pesticiden in de bloementeelt. Gemeenten stellen duurzaamheidseisen aan de organisatie.

Het jaarlijkse Bloemencorso Bollenstreek is van start gegaan in Noordwijk , met een spectaculaire optocht van met bloemen versierde praalwagens die door vijf dorpen trekken om uiteindelijk in Haarlem aan te komen. Meer dan een miljoen bezoekers wordt langs de route verwacht, die getuige zijn van ware kunstwerken. Toeschouwder reageren vol bewondering op de ongelooflijke hoeveelheid werk die in de wagens is gestoken.

Het Bloemencorso Bollenstreek is niet het enige bloemencorso in Nederland, maar wel het meest bekende, zeker bij internationale bezoekers die het evenement vaak combineren met een bezoek aan de nabijgelegen Keukenhof. Sinds 1947 is het corso een traditie waar veel aan vaststaat. Bloementelers beginnen al in de herfst met de voorbereidingen, waarbij teams onder leiding van arrangeurs de ontwerpen bedenken. Het bouwen van de wagens is een complex proces dat tekenen, ontwerpen, lassen en wikkelen omvat. De laatste twee weken voor het corso wordt er dag en nacht doorgewerkt in hallen, kassen en loodsen om de miljoenen lentebloemen te verwerken en de praalwagens af te krijgen. Familievrienden en -leden helpen vaak mee aan dit grootschalige project. Dit jaar introduceert praalwagenbouwer Bob Innerzeel een revolutionaire noviteit: een mechanisch bewegende wesp waarvan de vleugels kunnen bewegen, wat naar verwachting veel bekijks zal trekken. Ondertussen groeit de discussie over het gebruik van pesticiden in de bloementeelt voor het corso. Er is een sterke roep om het gebruik van uitsluitend biologische bloemen, zonder bestrijdingsmiddelen. Echter, de overstap naar biologische teelt blijkt complex en tijdrovend. Het kost ongeveer twee jaar om te omschakelen, en het aantal biologische bloembollenbedrijven in Nederland is nog steeds beperkt tot zestien in 2024. Dit aantal is onvoldoende om de enorme hoeveelheid bloemen te leveren die nodig is voor het corso, vooral omdat voor praalwagens identieke bloemen van kleur en vorm vereist zijn, wat lastig te garanderen is bij biologische teelt. Ecoloog Martina Vijver pleit ervoor om af te stappen van de strikte definitie van 'mooie bloem' en de natuurlijke variatie en imperfecties te omarmen. De gemeente Haarlem heeft de subsidie voor het corso verlaagd van 149.000 naar 23.000 euro vanwege het gebrek aan concrete duurzaamheidsacties en dreigt de subsidie verder in te trekken als er geen substantiële verduurzamingsplannen komen voor 2029. De organisatie van het corso erkent de discussie en werkt aan een 'duurzaamheidsmanifest', waarbij ze aangeven uitsluitend niet-verkoopbare bloemen te gebruiken. Voor veel toeschouwbers lijkt de duurzaamheidsdiscussie echter op de achtergrond te staan, terwijl zij genieten van de kleurrijke optocht en de feestelijke sfeer





