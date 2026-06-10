Blinde ruiter Sandra in gesprek met minister over bezuinigingen: 'Ik maak me zorgen'

Sandra Groeneveld (57) uit Zeist is blind en rijdt paard op de Prinses Máxima Manege in Den Dolder. Ze ontving minister Mirjam Sterk om te praten over de zorgen van mensen met een beperking, met name over de bezuinigingen en de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Ruiter Sandra (57) is blind en gaat in gesprek met minister: 'Ik maak me zorgen over bezuinigingen'. Klip-klop, klip-klop. De hoeven van paard Nacho klinken stap voor stap.

Het paard is de ogen van Sandra. Ze is volledig blind en kan rijden door goed naar het geluid van de hoeven te luisteren. Als ik rijd, heb ik niet het gevoel dat ik beperkt ben, zegt ze. Toch maakt ze zich grote zorgen over de aanpak van het kabinet voor mensen met een beperking.

Sandra Groeneveld (57) uit Zeist traint de paarden op de Prinses Máxima Manege in Den Dolder. Hier kunnen mensen met een beperking of ziekte paardrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met autisme, een oogafwijking of een spierziekte als ALS. Vandaag kwam minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) langs om in gesprek te gaan met mensen met een beperking.

Aanleiding daarvoor is het jubileum van het VN-verdrag Handicap dat tien jaar geleden werd ondertekend. Volgens dit verdrag moeten mensen met een beperking volledig mee kunnen doen in de samenleving. Er zijn zeker nog stappen te zetten om de doelen van het verdrag te halen, zegt Sterk. We zijn druk bezig met het weghalen van die drempels.

Sandra vindt dat er nog veel moet gebeuren. Het grootste probleem is het openbaar vervoer volgens haar. Ik ben voor alles afhankelijk van het OV en dat is in de provincie Utrecht een drama. In Den Dolder rijdt maar één keer per uur een bus en als die uitvalt dan sta je een uur te wachten.

Daarnaast vindt ze dat toiletten in restaurants toegankelijker moeten worden voor mensen met een beperking, net als websites en gebouwen. En zo kan ik nog wel even door gaan. Sandra heeft een manier gevonden om met haar frustratie om te gaan. Paardrijden is voor mij wel een manier om het los te laten.

Dan kan ik soms gefrustreerd aankomen en dan stap ik op hem en dan na een uur denk ik: Nacho, je hebt mijn hoofd weer helemaal leeg gemaakt. Dat is fijn. Het is goed dat Nibud in beeld brengt wat de impact zou kunnen zijn, daar kijken we zelf ook naar, zegt minister Sterk tegen RTV Utrecht op de manege.

Daar begint het mee en vervolgens kunnen we met zijn allen kijken, hoe zorgen we ervoor dat de impact kleiner wordt? Op de vraag hoe Sterk er voor mensen met een beperking of chronische ziekte gaat zijn die in financiële problemen komen antwoordt ze: Zoals voor alle mensen in de samenleving geldt, als mensen kwetsbaar zijn en in de financiële problemen komen daardoor, moeten we zorgen via de gemeente en wij als rijksoverheid dat er terugvalopties en compensaties zijn.

We kijken eerst wat dit allemaal doet en vervolgens wat we er tegen kunnen doen. Dit is een kwetsbare doelgroep die al met het minimum leeft, zegt bedrijfsleider van de manege, Jenneke Nijhof. Als er bezuinigd wordt dan kunnen deze mensen minder geholpen worden. Ik maak me grote zorgen.

De voorgestelde maatregelen noemt Sandra schaamteloos. Volgens haar hebben mensen met een beperking al te maken met veel kosten. Ik maak bijvoorbeeld extra kosten door mijn stok, die verslijt snel en die moet ik ook regelmatig vervangen. Ook betaal ik de zorgkosten en het volledige eigen risico ieder jaar van mijn geleidehond.

Je stuurt mensen op nog meer kosten en dan wordt het leven onbetaalbaar. Ik maak me wel zorgen dat ik dan minder dingen kan doen straks. Sandra zegt dat ze graag zou willen dat er op andere posten wordt bezuinigd. Het is wel te triest voor woorden dat wij gewoon niet mee doen in deze maatschappij, want daar komt het wel op neer.

RTV Utrecht / Elisa van der Vlist De ontmoeting tussen minister Sterk en de ruiter benadrukt de urgentie van de problematiek. Sandra's persoonlijke verhaal illustreert hoe bezuinigingen directe gevolgen hebben voor het dagelijks leven van mensen met een beperking. De minister erkent dat er stappen moeten worden gezet, maar concrete toezeggingen blijven uit. Voor Sandra en anderen op de manege is het duidelijk: zonder aanpassingen in het openbaar vervoer, toegankelijkheid en financiële ondersteuning blijft volwaardige participatie een utopie.

Het paardrijden biedt haar tijdelijk rust, maar de zorgen over de toekomst blijven





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Blindheid Paardrijden Bezuinigingen Minister Toegankelijkheid

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