Blikseminslagen veroorzaken grote verstoringen op spoor rond Utrecht

Door blikseminslagen tussen verschillende stations is het treinverkeer rond Utrecht zwaar verstoord. Meer dan twee spoorwegen zijn getroffen, wat leidt tot een sterk verminderd aanbod en vertragingen. Hoewel een deel van het verkeer weer loopt, blijft het tot 14.00 uur problematisch. Het KNMI gaf code geel uit voorwege onweersbuien.

Door meerdere blikseminslagen op het spoor is het treinverkeer in en rondom Utrecht zwaar verstoord. Rond 11.00 uur sloeg de bliksem in tussen Utrecht Centraal en Breukelen, vlakbij een verkeersleidingpost.

Het personeel aanwezig bij die post zag de inslag gebeuren. Hierdoor kon het spoor op twee sporen nog gebruikt worden, maar voor de andere twee moet de omvang van de schade eerst onderzocht worden. Een trein stond stil op het traject; de bliksem is niet op de trein zelf ingeslagen. Er wordt gewerkt aan het naar een station brengen van die trein zodat reizigers verder kunnen.

Een tweede blikseminslag volgde tussen de stations Driebergen-Zeist en Utrecht Vaartsche Rijn. Ook op die locatie rijden momenteel minder treinen terwijl gescoord wordt naar de schade. De storingns hebben gevolgen veel verder dan alleen die trajecten. Vanuit Utrecht Centraal gaan ook reguliere Verbindingen naar richtingen zoals Amersfoort en Gouda met een verminderde dienstregeling.

Tot slot is tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal/Schiphol even het treinverkeer stilgelegd, maar een gedeelte is inmiddels weer opgestart. Op dezelfde manier is het traject naar Eindhoven gedeeltelijk hersteld. De verwachting is dat tegen 14.00 uur alle treinen weer normaal kunnen rijden. Het KNMI had voor de provincie Utrecht tussen 10.00 en 18.00 uur code geel uitgegeven vanwege zware onweersbuien, terwijl in Noord-Holland geen waarschuwing gold.

De disruptie heeft voor veel reizigers tot ergernis geleid. Stations werden overspoeld met vragen enNV perfecte dienstregelingen verschenen op schermen. NS werkt aan het herstellen van de volledige dienstregeling en advisert reizigers om de app of website te raadplegen voor actuele informatie. De impact op de spoorvey is vooral gelegen in de cruciale positie van Utrecht Centraal als Netherlands' grootste knooppunt. Hierdoor hebben storingns op slechts enkele plaatsen vaak landelijke gevolgen





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