Blessure Dijkstra: OranjeLeeuwinnen met problemen in WK-kwalificatie tegen Frankrijk

Caitlin Dijkstra moet vanwege een blessure de WK-kwalificatieduels met Frankrijk missen. Dit voegt zich bij een lijst van andere geblesseerde speelsters. Bondscoach Arjan Veurink moet puzzelen om een competitief team op te stellen voor de cruciale wedstrijden.

Caitlin Dijkstra moet de WK-kwalificatiewedstrijden van de Nederlandse voetbalsters tegen Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. De verdedigster van VfL Wolfsburg is geblesseerd geraakt en kan daarom niet deelnemen aan de cruciale duels. De wedstrijden staan gepland op 14 en 18 april en zijn van cruciaal belang voor de kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië. Het Nederlandse team, de OranjeLeeuwinnen, staan voor een zware opgave tegen de sterke Franse ploeg.

Eerst wordt Frankrijk ontvangen in Breda, waarna de uitwedstrijd in Auxerre volgt. De afwezigheid van Dijkstra is een flinke aderlating voor het team, gezien haar belangrijke rol in de verdediging. De blessure van Dijkstra sluit aan bij een reeds lange lijst van afwezigen door blessures. Dit maakt de opdracht om de kwalificatie binnen te slepen nog lastiger. De bondscoach, Arjan Veurink, zal flink moeten puzzelen om een competitief team op te stellen. Er rust een flinke druk op de schouders van de overgebleven speelsters en de technische staf. De supporters hopen vurig dat de afwezigen adequaat kunnen worden vervangen. De OranjeLeeuwinnen moeten mentaal sterk zijn en het beste uit zichzelf halen om de uitdaging aan te gaan. De wedstrijden worden live uitgezonden op de nationale televisie en radio, waardoor het hele land kan meeleven met de prestaties van de Leeuwinnen





