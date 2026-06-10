Voormalig FIFA‑baas Sepp Blatter dringt aan op een krachtig optreden van Gianni Infantino nadat de Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan door de VS‑grens werd geweigerd, en roept op tot bescherming van de onafhankelijkheid van het wereldvoetbal tegen politieke inmenging.

Voormalig FIFA ‑voorzitter Sepp Blatter heeft recent de huidige FIFA ‑leider Gianni Infantino onder druk gezet nadat de Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan werd geweigerd door de Amerikaanse grensbewakers.

De controverse ontstond toen Artan, die door de Somalische voetbalbond was aangewezen om deel te nemen aan het wereldkampioenschap, bij aankomst in de Verenigde Staten werd teruggestuurd naar de Somalische ambassade. Blatter, die van 1998 tot 2015 de top van de wereldvoetbalorganisatie bekleedde en sinds 1975 werkzaam is binnen de Zwitserse voetbalbond, liet in een interview met een Franse krant weten dat hij Infantino vraagt om direct in te grijpen en een daadkrachtig signaal af te geven.

Hij noemde de weigering "ongelooflijk en absurd" en waarschuwde dat het weigeren van een scheidsrechter door een gastland een ernstige schending van de principes van het WK zou zijn, waardoor dergelijke landen eventueel niet meer in aanmerking zouden moeten komen om toekomstige toernooien te organiseren. Blatter stelde dat het verantwoordelijk is van de FIFA‑president om te bewijzen dat hij het spel beschermt tegen politieke inmenging, en drong erop aan dat andere nationale bonden zich eveneens moeten uitspreken tegen politieke druk op scheidsrechters.

De situatie werpt een schaduw over de aanloop naar het WK 2026, dat gezamenlijk door de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt georganiseerd. Volgens Blatter moet Infantino laten zien dat hij zich niet laat dicteren door "goede vrienden in het Witte Huis" en dat hij de onafhankelijkheid van het wereldvoetbal kan waarborgen. De huidige FIFA‑voorzitter, die sinds 2016 het mandaat heeft, heeft tot nu toe alleen opgeroepen tot kalmte en een diplomatieke oplossing voor de kwestie.

In een verklaring benadrukte Infantino dat de organisatie nog steeds op zoek is naar een passende regeling voor Artan, maar waarschuwde de media om niet te snel conclusies te trekken over de achterliggende motieven. Hoewel de FIFA heeft aangegeven dat het incident een "gecompliceerde juridische aangelegenheid" betreft, blijft de publieke druk toenemen, vooral nu de bezorgdheid groeit dat politieke besluitvorming buiten het sportdecor de eerlijkheid van het toernooi kan ondermijnen.

De discussie over de rol van politieke invloed in internationale sportevenementen is niet nieuw. Blatter heeft in het verleden al meerdere keren kritiek geuit op Infantino, waarbij hij stelde dat de nieuwe voorzitter te veel rekening houdt met externe belangen in plaats van de sport zelf. Deze recente controverse kan bovendien een precedent scheppen voor toekomstige geschillen waarbij scheidsrechters uit minderheidsgroepen of landen met beperkte diplomatieke banden worden geconfronteerd met toegangsbeschrijvingen.

De FIFA zal volgens diverse bronnen nauw samenwerken met de Amerikaanse autoriteiten om te bepalen of Artan alsnog een vergunning kan krijgen om op het WK te functioneren, terwijl tegelijkertijd de bredere discussie over sportneutraliteit en soevereine rechten binnen de internationale sportgemeenschap blijft voortduren. In de tussentijd blijven fans, spelers en analisten de ontwikkelingen nauwlettend volgen, met name via platforms zoals Studio Oranje, waar recente discussies over spelers als Van Dijk, Amrabat, Bazoer en Koopmeiners de sportgedreven dynamiek van het Nederlandse voetbal laten zien





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