Bizarre ontknoping: FC Volendam daalt af naar de eerste divisie na verloren strafschoppenreeks

Even leek leek Robert Mühren de held van de dag te worden toen hij in de verlenging van de wedstrijd tegen Willem II een voor zet in de touwen knalde. Helaas verpeste de VAR zijn afscheidsfeest door zijn potentieel winnende goal alsnog af te keuren en uiteindelijk degradeerde FC Volendam na het verliezen van de strafschoppenserie.

"Het begint bij de eerste 20 minuten. Het is onbegrijpelijk dat wij zo aan de wedstrijd starten. In de belangrijkste wedstrijd van het jaar nog wel," vertelt een hevig teleurgestelde Mühren, die Willem II op dat moment nog vanaf de bank in rap tempo op een 2-0 voorsprong zag komen. De deze week 37 jarige Mühren maakte aan het begin van de tweede helft zijn opwachting.

Op dat moment stond het 2-1 dankzij een goal van linksback Yannick Leliendal. In de tiende minuut van de verlenging leek Mühren zich onsterfelijk te maken in zijn dorp.

"Ik zag die overtreding. Kneiterdom. Maar goed, daar heb je dan de VAR voor", aldus Mühren. En zo komt er dus met de degradatie van FC Volendam een treurig einde aan de doelpuntrijke carrière van Mühren. "Nu op vakantie. Eerst alles laten bezinken.





