Bitterzoet afscheid voor Nederlandse sterren bij VfL Wolfsburg na pijnlijke finaleverlies

Lineth Beerensteyn en Caitlin Dijkstra sluiten hun tijd bij VfL Wolfsburg af met een zware 0-4 nederlaag tegen Bayern München in de DFB Pokal finale.

Het was een middag vol emoties en sportieve teleurstelling voor de Nederlandse sterren bij VfL Wolfsburg. In wat hun laatste grote wedstrijd voor de club zou worden, moesten Lineth Beerensteyn en Caitlin Dijkstra het veld verlaten met een bitter gevoel.

De finale van de DFB Pokal, een wedstrijd die in theorie de perfecte afsluiting had kunnen zijn van een bewogen periode in Duitsland, ontaardde in een pijnlijke confrontatie met de huidige machtsverhoudingen in het Duitse vrouwenvoetbal. De eindstand van 0-4 in het voordeel van landskampioen Bayern München liet weinig ruimte voor discussie: de hegemonie van Wolfsburg is definitief verschoven naar München. Voor de Nederlandse inbreng was het een wedstrijd van ups en downs.

In de eerste helft leek het alsof Wolfsburg, met Beerensteyn en Ella Peddemors in de basis, nog wel degelijk kon meedoen. Er was strijd, er was passie en er waren momenten van dreiging. Echter, vlak voor de rustlijn sloeg het noodlot toe in de vorm van een tactische misstap en een harde beslissing van de scheidsrechter. Lineth Beerensteyn, die altijd bekend staat om haar enorme inzet en snelheid, nam een risico tijdens het meeverdedigen.

Hoewel de scheidsrechter in eerste instantie doorspeelde na haar tackle, greep de VAR in. De beslissing om alsnog een penalty te geven, was een genadeslag voor het moreel van de Wolfsburg-vrouwen. Georgia Stanway maakte geen gebruik van de kans om te scoren en zette de wedstrijd op 0-1, een moment dat retrospectief het kantelpunt van de finale bleek te zijn. Na de rust probeerde trainer van Wolfsburg het tij te keren door Caitlin Dijkstra en Janou Levels in te brengen.

De hoop was dat deze verse krachten voor meer creativiteit en stabiliteit zouden zorgen, maar het tegendeel gebeurde. Bayern München speelde met een routine en een klinische precisie waar Wolfsburg geen antwoord op had. De wedstrijd ontaardde in een eenzijdige aangelegenheid waarbij de Münchners hun superioriteit op alle vlakken etaleerden. Doelpunten van Pernille Harder, Momoko Tanikawa en Arianna Caruso zorgden ervoor dat de score uiteindelijk op 0-4 eindigde.

Voor Beerensteyn was de nasleep emotioneel zwaar. In een interview met de Duitse zender ZDF gaf zij toe dat het geheel pijnlijk was, vooral omdat zij had gehoopt op een mooie laatste herinnering aan haar tijd bij de club. Ze erkende simpelweg dat Bayern op deze dag de betere ploeg was. Naast de Nederlandse spelers was er ook een zeer symbolisch afscheid bij Wolfsburg: dat van Alexandra Popp.

De 35-jarige Duitse aanvaller is al jarenlang het boegbeeld van de club en personifieerde de gloriejaren waarin Wolfsburg het Duitse en Europese voetbal domineerde. Sinds haar komst in 2012 is de prijzenkast van de club spectaculair gegroeid, met onder andere twee Champions League-titels en zeven landskampioenschappen. Toch kon Popp haar persoonlijke collectie geen twaalfde DFB Pokal toevoegen. De tranen vloeiden rijkelijk bij de Duitse routinier, die inzag dat een tijdperk definitief voorbij was.

Haar toekomst ligt nu bij haar jeugdliefde Borussia Dortmund, waar zij in het derde niveau zal proberen de club terug te brengen naar de Frauen Bundesliga. Terwijl Popp haar nieuwe uitdaging al heeft gevonden, blijft de toekomst voor de Nederlandse internationals Beerensteyn en Dijkstra vooralsnog onzeker. Hun vertrek bij Wolfsburg markeert het einde van een succesvolle periode in Duitsland, maar laat hen achter met een onvoltooid gevoel door het gemis van een prijs in dit laatste seizoen.

De verschuiving van de macht in het Duitse voetbal is hiermee compleet; waar Wolfsburg ooit zeven keer de dubbel realiseerde, is het nu Bayern München dat de scepter zwaait en de concurrentie ver achter zich laat. Het is een harde les in de sport, waarbij zelfs de grootste namen uiteindelijk moeten buigen voor de nieuwe generatie dominantie





